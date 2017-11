Poklicni gasilci in vlada "našli nekaj konkretnih smeri reševanja" plačne problematike

V sindikatu so vztrajali pri odpravi anomalij

14. november 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki vlade in sindikata poklicnega gasilstva so na sestanku pri premierju zbližali stališča - našli so nekaj konkretnih smeri reševanja, konkretizacija kompromisnih predlogov, ki so jih sklenili na načelni ravni, pa bo sledila v prihodnjih dneh, je pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Koprivnikar podrobnosti predlogov ni razkril. Dejal je le, da se kaže možnost, da bi - ob upoštevanju notranjih razmerij, ki veljajo znotraj gasilske organizacije, in tudi primerljivosti z drugimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju - lahko našli ustrezen predlog.

Tudi sekretar sindikata David Švarc je srečanje s predstavniki vlade označil za v večji meri zadovoljivo. Po njegovih besedah gre dogovor v smeri prave rešitve, ki jo bodo oblikovali v prihodnjih dneh. "Gre za izhodišča, ki bodo omogočala zaključek pogajalskega procesa in umestitve poklicnih gasilcev v plačne razrede, ki ne bi rušile razmerij znotraj dejavnosti in tudi razmerij s primerljivimi poklici pooblaščenih uradnih oseb," je pojasnil.

Položaj poklicnega gasilca naj bi se uredil celostno

O njihovi vsebini je povedal le to, da so šli pogovori v smeri, da se položaj poklicnega gasilca znotraj tega plačnega sistema uredi celostno, kar pomeni tako s plačnimi razredi, torej osnovnimi plačami, kot tudi z dodatkom za stalnost in vsemi ostalimi dodatki, ki so jih deležni njihovi kolegi v primerljivih dejavnostih pooblaščenih uradnih oseb. Torej tudi v smeri dodatka za vodenje, je dodal.

V sindikatu so ves čas vztrajali, da se poklicnim gasilcem odpravijo anomalije v plačnih razredih. Nezadovoljni s ponudbo vlade, ki je pristala na zvišanje plač v manjšem obsegu, tudi niso podpisali aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. V začetku oktobra so nato pred poslopjem vlade pripravili protestni shod. Ob vladni ponudbi, da bi za delovni mesti vodje gasilske izmene II in vodje gasilske skupine omogočili dodatek za vodenje, pa so opozarjali, da ta dodatek, ki njihovim kolegom v drugih uniformiranih poklicih že pripada, ne more nadomestiti "poštenega dviga osnovnih plač".

T. K. B.