Grims: Po napadu v Berlinu imamo dovolj razlogov za previdnost. Ne pa za paniko.

Zaprta seja odbora DZ-ja

23. december 2016 ob 16:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims je ocenil, da je po terorističnem napadu v Berlinu pri nas dovolj razlogov za previdnost, ni pa nobenega za "paniko".

Na zaprti seji komisije DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb so poslanci obravnavali oceno varnostne ogroženosti Slovenije v luči terorističnega napada v Berlinu, v katerem je umrlo 12 ljudi. "Razlogov za previdnost je dovolj, ni pa nobenega razloga za kakšno paniko," je po seji povedal predsednik komisije Branko Grims (SDS).

Policija je člane parlamentarne komisije seznanila z dodatnimi ukrepi, ki jih izvaja in jih še bo izvajala povsod, kjer bo večje zbiranje ljudi v predbožičnem in prednovoletnem obdobju.

"Treba je imeti odprte oči in zdrav razum ter se zavedati, da Božiček prihaja s sanmi, ne z velikim šleparjem," je izjavil.

Grims je opozoril, da je poziv džihadistične skupine Islamska država (IS), ki stoji za napadom v Berlinu, izrazito versko obarvan, saj so svoje borce pozvali, naj v Evropi napadejo predbožična srečanja, sejme in prireditve.

V Berlinu se je zgodil en teroristični napad, medtem ko je policiji uspelo štiri preprečiti. To po Grimsovem mnenju kaže na to, da je odziv na takšne pozive IS-a še kako močen.

"Odziv spečih celic močen"

Vlada po Grimsovih navedbah za zdaj vztraja pri nizki stopnji ogroženosti za Slovenijo. "Smo se pa vsi strinjali, da je dejstvo, da se je na poziv IS-a tokrat odzvalo kar pet posameznikov, ki delujejo kot speče celice, nekaj, kar je tudi za policiste in tajne službe izjemno hud varnostni izziv," je dejal.

Opozoril je, da je napade spečih celic veliko težje preprečiti kot pa izrazito hierarhično organizirane skupine, v katerih ljudje nenehno med seboj komunicirajo in se to lažje izsledi. Takšni posamezniki, ki mirujejo in jih potem neki poziv pripelje do skrajnih terorističnih dejanj, pa so stalen vir nevarnosti, ki je širši in ni omejen na le eno območje, je dejal Grims in spomnil, da je IS pred letom dni med cilje poleg držav vzhodne Evrope uvrstil tudi Višegrajsko skupino in s tem Slovenijo.

Al. Ma.