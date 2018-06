Integracijska pisarna v Mariboru: "Prosilcem za azil želimo olajšati vključitev v družbo"

Gre za projekt Rdečega križa Slovenije

6. junij 2018 ob 17:55

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru so odprli pisarno mednarodnega projekta ESIRAS, ki se financira z evropskimi sredstvi, v okviru projekta pa nudijo potrebno podporo prosilcem za azil in osebam s priznano mednarodno zaščito pri integraciji v družbo.

Takšna pisarna je na začetku leta začela delovati tudi v Ljubljani, obe pisarni pa sta vzpostavljeni v okviru projekta ESIRAS – Zaposljivost in socialna integracija beguncev in prosilcev za azil, ki se izvaja v sedmih državah EU-ja – poleg Slovenije še v Avstriji, na Cipru, Danskem, v Franciji, Italiji in Veliki Britaniji. Glavni koordinator projekta je Rdeči križ Španije, za zdaj pa je njegovo trajanje predvideno za obdobje od 1. januarja letos do konca junija prihodnje leto.

V okviru projekta nudijo prosilcem za azil in osebam s priznano mednarodno zaščito podporo pri izboljšanju možnosti za pridobivanje zaposlitve in pogojev socialne integracije. "Želimo jim olajšati vključitev v družbo, našo ali evropsko. Med drugim jim bomo pomagali pri premagovanju zakonskih ovir, znanju jezika, usposabljanju za določene poklice. Ta hip že potekajo usposabljanja za varilce," je ob odprtju pisarne na Partizanski cesti v Mariboru povedal predsednik RKS-ja Dušan Keber.

RKS lahko prispeva k lajšanju stisk

"Ni cilj projekta, da jih zaposlimo, čeprav bo morda kakšna posledica tudi ta, ampak da jih pripravimo, da se bodo lažje vključili in poznali, kako naša družba funkcionira," je dodal.

Po njegovih ocenah lahko RKS s svojimi območnimi združenji in več kot 13.000 prostovoljci pomembno prispeva k lajšanju stisk, s katerimi se spoprijemajo begunci in prosilci za azil v Sloveniji, ne more pa nadomestiti nalog, ki so obveznost države. "Smo bolj človeški, kot je lahko država. Smo pa omejeni s sredstvi, zato posebej poudarjamo, da smo tukaj, da pomagamo prebroditi kratko stisko. Vse preostalo mora biti naloga države," je dejal.

Delujejo po načelu individualne obravnave

Po besedah vodje projekta v Sloveniji Maje Murn je ključno načelo njihovega dela individualna obravnava. "Naši prostovoljci individualno delajo z uporabniki pri učenju slovenskega jezika ali osnovnih računalniških znanj, posebna skupina nudi pomoč pri pridobivanju vozniških dovoljenj. Nudimo pravno pomoč, tudi spremstvo k zdravniku in podobno," je pojasnila.

Pri tem sodelujejo z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z integracijo beguncev.

V projekt, ki ga 90-odstotno sofinancira program EU-ja za zaposlovanje in socialne inovacije, nameravajo v Sloveniji vključiti 168 ljudi, kolikor je bilo ob prijavi projekta prijavljenih prosilcev za azil in oseb s priznano mednarodno zaščito na zavodu za zaposlovanje. Medtem se je to število nekoliko povečalo, zato predvidevajo, da bodo v projekt vključili več ljudi.

