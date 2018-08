Kako bo potekala petkova seja DZ-ja, na kateri se obeta izvolitev predsednika vlade?

Seja kolegija predsednika DZ-ja

16. avgust 2018 ob 07:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank bodo na kolegiju pri predsedniku državnega zbora Mateju Toninu govorili o poteku petkove seje, namenjeni potrditvi 35 milijonov evrov za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu in izvolitvi Marjana Šarca za predsednika vlade.

Šesterica strank z mandatarskim kandidatom Marjanom Šarcem na čelu bo petkovo sejo DZ-ja, namenjeno Šarčevi izvolitvi za predsednika vlade, lahko spremljala mirneje, kot je kazalo še v torek. Zaradi roka za drugi krog iskanja mandatarja, ki poteče v petek opolnoči, bi se namreč lahko zgodilo, da bi se drugi krog končal v prazno in da bi Šarec s šesterico moral teči še tretjega.

A predsednik državnega zbora Matej Tonin je po pogovoru s predsednikom stranke LMŠ Šarcem pred kolegijem zagotovil, da bo mandatarsko sejo vodil tako, da bo Šarec za predsednika vlade izvoljen pred polnočjo. To pomeni, da bo izvolitev predsednika vlade, za katero bodo poslanke in poslanci predvidoma potrebovali devet ur, prva točka seje in ne druga, kot je bilo predvideno najprej. DZ bo na petkovi seji potrdil še odločitev, da se 35 milijonov evrov nameni za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu.

Že zdaj pa je jasno, da enega od podpredsednikov DZ-ja, kar je bila želja prihodnje koalicije, v petek ne bodo izvolili. Tonin namreč načrtuje, da se bodo o oblikovanju komisij, odborov in podpredsednikih parlamenta pogovarjali ter tudi dogovorili v ponedeljek in torek. Na izredni seji DZ-ja čez teden dni pa o tem tudi odločali.

Še pred tem bodo morali razrešiti dilemo statusa Levice v DZ-ju. Tonin pravi, da gre za koalicijsko stranko, v Levici odgovarjajo, da so opozicijska stranka. Najverjetneje bo dilemo razreševala tudi zakonodajnopravna služba DZ-ja.

Medtem pa bo peterica strank, zbranih okrog Marjana Šarca, nadaljevala pogovore o razdelitvi ministrskih mest. Za zdaj še na ravni generalnih sekretarjev, prihodnji teden pa se bodo o tem dokončno dogovorili predsedniki strank.

Sa. J., Nataša Mulec, Radio Slovenija