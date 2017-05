Kljub občutljivosti tema maturitetnega eseja za ministrstvo ni sporna

Tema letošnjega maturitetnega eseja iz slovenščine: Samomor kot izhod iz kolesja sistema?

Kljub občutljivosti teme so dijaki razumeli, da ne gre zgolj za vprašanje samomora, temveč za širše kritično razmišljanje o osebnostnem razvoju na splošno, pravijo na ministrstvu za izobraževanje.

Tema letošnjega maturitetnega eseja iz slovenščine, Samomor kot izhod iz kolesja sistema?, je v preteklih dneh namreč sprožila burne razprave.

Številni so bili kritični, češ da je neprimerna, drugi so očitke zavračali s tezo zrelosti maturantov.

NIJZ: Tema je javnozdravstveno neprimerna

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v današnji javni izjavi temo označili kot javnozdravstveno neprimerno. Kot so zapisali, se samomor nikoli ne sme prikazovati oziroma navajati, implicirati kot morebitna rešitev za težave. Naslov letošnjega eseja tudi po njihovem mnenju implicira natanko to.

"Tudi če se 90 odstotkom maturantov naslov ni zdel slab ali se jim je zdel celo dober, so pomisleki usmerjeni v preostali del generacije, med katero so glede na statistiko tudi takšni, ki so v času pisanja eseja lahko razmišljali o samomoru. Na takšne posameznike bi lahko omenjeni naslov imel precej neugoden učinek, saj je v njem ponujena možnost rešitve, ki jo pravzaprav poskušamo preprečevati," so pojasnili na NIJZ-ju.

"Razpravljanje o samomoru s širšimi množicami bi moralo vedno biti usmerjeno v njegovo preprečevanje in odpiranje drugačnih rešitev. Na maturitetnem eseju to zaradi postopka samega - vsak piše sam in na koncu tudi ostane sam s svojim mnenjem - seveda ni mogoče." Prav zato naslov letošnjega maturitetnega eseja po prepričanju strokovnjakov na NIJZ-ju ni primeren.

Ministrstvo: Matura je zrelostni izpit

Nasprotno pa menijo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, je matura zrelostni izpit, s katerim dijakinje in dijaki pokažejo ne le raven svojega znanja in sposobnosti, temveč tudi način razmišljanja.

Matura je precej več kot le preizkus znanja; je preizkus vztrajnosti, odločenosti, življenjske zrelosti in zaupanja vase ter zato pomemben mejnik za prihodnost mladih, k zrelosti pa spada tudi kritično razmišljanje. "Ob branju obeh knjig (Alamut avtorja Vladimirja Bartola in Krasni novi svet avtorja Aldousa Huxleyja), ki sta bili podlagi za letošnji maturitetni esej, so dijaki in dijakinje kritično razmišljali in se pod strokovnim vodstvom o tem tudi veliko pogovarjali," so navedli na ministrstvu.

Ob tem so poudarili, da so maturitetne naloge v pristojnosti državne komisije za splošno maturo oziroma državnih predmetnih komisij. "Pripravljajo jih strokovnjaki in strokovnjakinje na posameznem predmetnem področju. Od njih se pri pripravi maturitetnih nalog pričakuje strokoven in družbeno odgovoren razmislek," so zapisali.

Dozdajšnji odzivi dijakov ob polemikah okoli teme letošnjega maturitetnega eseja kažejo na njihovo zrelost, premišljenost in preudarnost, še menijo na ministrstvu.

