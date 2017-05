Koalicija blizu uskladitve glede demografskega sklada. Pričakuje pa izboljšave v vojski.

Koalicijski partnerji ministrici za obrambo podali usmeritev

24. maj 2017 ob 16:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijski partnerji so po zadnjem sestanku blizu uskladitve glede demografskega sklada. Ministrici za obrambo pa so podali nalogo, naj poišče rešitve za posodobitev vojske v okviru razpoložljivih finančnih zmožnosti.

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je po usklajevanjih dejala, da so se koalicijski partnerji glede demografskega sklada izjemno približali rešitvam. V razpravi o zakonu o demografskem skladu je po pričakovanjih ostalo odprto vprašanje upravljanja 34-odstotnega deleža Zavarovalnice Triglav, je še potrdila in dodala, da so tudi tu že določili mogočo kompromisno rešitev, ki bi zadovoljila pričakovanja obeh strani.

Tudi predsednik vlade Miro Cerar je po današnjem sestanku koalicije dejal, da je bil v preteklih tednih narejen velik napredek pri usklajevanju, zato verjame, da bi skupno rešitev lahko našli v tednu ali dveh. Potem pa verjame, da ga bodo sprejeli ne le na vladi, ampak tudi v državnem zboru.

Koliko naj bi stala modernizacija vojske?

Kustec Lipicerjeva je v izjavi za medije po današnjem koalicijskem usklajevanju pojasnila, da so pri obravnavi obrambnih tem poudarili pričakovanje, da bi spremembe na tem področju omogočile modernizacijo celotnega obrambnega sistema. Danes so ministrici za obrambo podali tudi usmeritev, naj poišče rešitve, ki bodo v okviru "realnih razpoložljivih finančnih zmožnosti" to zagotovile, in jih nato predstavi prihodnji teden.

Predlog zakona o obrambi in predlog zakona o službi v Slovenski vojski bi namreč zaradi predvidene vzpostavitve nekaterih dodatkov, ki bi izboljšali status vojakov, namreč imela tudi določene finančne posledice. O njihovi višini v koaliciji naj ne bi bilo enotnega mnenja. V SD-ju na čelu z ministrico Andrejo Katič sicer vztrajajo pri vzpostavitvi primerljivosti poklicev v policiji in v obrambnem resorju.

Cerar pa je odgovarjal tudi na vprašanje glede priprave zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Dejal je, da so zdaj na mizi različni predlogi, ministrica za zdravje pa mu je zagotovila, da bo končni predlog pripravljen do poletja.

