Koalicija ne more premostiti razlik pri pogajanjih o demografskem skladu

Konceptualna razhajanja med DeSUS-om in SMC-jem so bila na področju demografskega sklada prevelika. Foto: BoBo

Pri DeSUS-u bodo predlog zakona vložili sami

29. januar 2018 ob 15:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicijski vrh je končal pogajanja o demografskem skladu, ki v mandatu te vlade ne bo sprejet, saj so razhajanja med koalicijskimi partnerji prevelika. V DeSUS-u so napovedali, da bodo svoj predlog v parlament vložili sami.

Če predlog DeSUS-a ne bo sprejet v tem mandatu, Erjavec upa, da bo zakon o demografskem skladu njihova zahteva ob sestavljanju nove koalicije pogodbe, če bo DeSUS v vladi. Konceptualne razlike med SMC-jem in DeSUS-om so bile tokrat prevelike, saj je DeSUS vztrajal pri samostojnosti in neodvisnosti demografskega sklada, v katerega bi vključili tudi strateške naložbe države. SMC se s temi zahtevami ni strinjal.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je po današnjem koalicijskem vrhu v izjavi novinarjem spomnila, da mora predlog DeSUS-a skozi zakonodajni postopek, kar pomeni, da pred koncem pomladi ne bodo začeli niti javnega dela obravnave. SMC se bo o DeSUS-ovem predlogu tedaj tudi izrekel, pri čemer pa Kustec Lipicerjeva poudarja, da v SMC-ju zahtevajo, da bi bil zakon zasnovan tako, da se v skladu prepoznajo vse družbene skupine, in ne le upokojenci. Za SMC pa je pomemben tudi vidik upravljanja sklada.



Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je v izjavi novinarjem poudaril, da demografski sklad potrebujemo. Spomnil je, da so pred vrati volitve in da vsak s svojimi koncepti nagovarja svoj del volivcev, vendar pa je po njegovem mnenju škoda, da koalicija glede tega ni zmogla več modrosti. "Vztrajanje ene in druge stranke pri različnih konceptih ni dobro za državo, in kaže, da bo ta projekt treba izpeljati v drugem mandatu oz. na začetku mandata," je poudaril Han, ki upa, da bo tedaj več politične modrosti.