Koalicija se izreka o predlogu vladne pogajalske skupine. SD in DeSUS kritična do ločenih dogovorov.

Vodja poslanske skupine SMC-ja ne želi "višanja plač kar tako"

15. januar 2018 ob 21:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vrh koalicije razpravlja o stavkovnih zahtevah sindikatov in predlogu vladne pogajalske skupine. DeSUS in SD pa opozarjata, da so za zaplete kriva dozdajšnja reševanja zahtev posameznih skupin, kot so zdravniki.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je pred vrhom koalicije dejal, da je vladna skupina že pripravila predlog, do katerega pa se mora koalicija še opredeliti. Predlog bi, če bi ga potrdila koalicija, vlada lahko sprejela že v torek. Po predlogu bi za usklajenost vseh pogovorov skrbela ožja pogajalska skupina, ob tem pa bi imeli še širšo pogajalsko skupino, v kateri bi bili predstavniki ministrstev, ki so dobri poznavalci področja. Te bi k pogajanjem pritegnili, ko bi bilo za posamezno področje potrebno.

Odzval se je tudi na kritike, da se vlada pogaja ločeno s posameznimi skupinami, in dejal, da je sam zagovornik enotnih pogajanj, a imajo sindikati po zakonu možnost vlado prisiliti v ločena pogajanja, kar so tudi nekajkrat že storili. Prav zato načrtujejo enotno vladno pogajalsko skupino, da se ne bi pojavljali ločeni pogovori.

DeSUS in SD: Krivda zaradi dogovorov s skupinami

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je poudarila, da morajo vse strani za pogajalsko mizo poiskati rešitve, ki pa ne bodo pomenile višanja plač "kar tako". Dodala je še, da je veliko "legitimnih pričakovanj, veliko pa neupravičenih". "A se je treba usesti, pogovoriti in na tej podlagi podpisati, kar je realno za vse."

Predsednika DeSUS-a in SD-ja sta prepričana, da je zdajšnji položaj rezultat ločenih dogovorov s posameznimi skupinami, čemur so sami že takrat nasprotovali. S povišanjem plač zdravnikom in direktorjem javnih zavodov so zrušili enotnost plačnega sistema in zelo težko bo najti rešitev, s katero bo vlada umirila strasti, je menil prvak DeSUS-a Karl Erjavec in dodal, da so v DeSUS-u prav zato nasprotovali dogovoru z zdravniki.

Tudi predsednik SD-ja Dejan Židan je ugotavljal, da je javni sektor upravičeno vznemirjen, ker so se pojavile neenakosti. "Nekaterim se je, mimo volje SD-ja, status izboljšal, med drugim direktorjem, ravnateljem in zdravstvenim delavcem, nekaterim pa ne," je opozoril.

L. L.