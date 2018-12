Koalicija za preiskovalno komisijo o financiranju političnih strank iz tujine

Komisijo bo po napovedih vodil SMC-jev Jani Möderndorfer

4. december 2018 ob 22:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V vladnih strankah so se dogovorili za vložitev zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije o politični odgovornosti pri financiranju političnih strank iz tujine, kar je nezakonito, je pojasnil vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubović.

Kot je v izjavi za medije napovedal Golubović, bodo zahtevo za ustanovitev komisije vložili v torek ali v sredo. Ko bo dokument vložen, bodo na posebni novinarski konferenci tudi predstavili njegovo vsebino, je dodal.

Glede tega, da komisijo predlaga poslanska skupina LMŠ-ja, hkrati pa za vodenje predlaga poslanca iz druge poslanske skupine, je Golubović dejal, da v tem ne vidi nič problematičnega. "Jani Möderndorfer ima izkušnje in pri nas štejejo te izkušnje. Gre za zelo zahtevno preiskovalno komisijo in naš cilj je, da pridemo do konca, se pravi, da ugotovimo, ali je prišlo do nezakonitega financiranja političnih strank iz tujine, in da se ugotovi politična odgovornost," je pojasnil.

Da podpirajo ustanovitev preiskovalne komisije, je potrdil tudi vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han. Ob tem je zanikal navedbe v medijih, da v SD-ju nasprotujejo, da bi komisijo vodil poslanec SMC-ja Jani Möderndorfer. "Kdor koli bo, bo za nas sprejemljiv," je pojasnil in dodal, da to velja tudi za Möderndorferja.

Dogovor o vodenju med LMŠ-jem in SMC-jem

Priznal pa je, da jih je ob predlogu za ustanovitev komisije začudilo to, da če ena stranka pripravi dokumentacijo za ustanovitev, takšne komisije ne vodi nekdo iz te stranke. "In to je bilo edino vprašanje," je dodal in poudaril, da so dali v SD-ju biankopodpise za vložitev zahteve ter dogovor o vodenju komisije prepustili LMŠ-ju in SMC-ju.

Tudi vodja poslanske skupine SMC-ja Igor Zorčič je dejal, da – kot to razumejo v SMC-ju – koalicija nima težav s tem, da bi komisijo vodil Möderndorfer. Poudaril je, da gre za izkušenega poslanca, ki je že vodil preiskovalno komisijo. Zorčič je pojasnil še, da se bo na preiskovalni komisiji preiskovalo financiranje političnih strank in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v povezavi z domnevnim pranjem denarja v NKBM-ju.

Vodja poslanske skupine SAB-a Maša Kociper pa vsebine, s katero se bo ukvarjala preiskovalna komisija, ni želela pojasnjevati. Dejala je le, da so se v poslanski skupini seznanili z gradivom in da so pripravljeni prispevati podpise, če se koalicija odloči to preiskovalno komisijo ustanoviti. Prav tako po njenih besedah sprejemajo predlog, da ena izmed večjih strank predlaga predsedujočega tej komisiji.

Podpora Levice zagotovljena

Da so se s koalicijo pogovarjali o omenjeni preiskovalni komisiji, je dejal tudi koordinator Levice Luka Mesec in napovedal, da bodo v Levici komisijo potrdili.

Pojasnil je, da so v stranki pred volitvami glasno opozarjali na težavo nedovoljenega financiranja političnih strank iz tujine. "Dejstvo pa je, da je ena izmed strank, SDS, dobila nedovoljene finance iz Republike Srbske, kar je bilo problematizirano pred volitvami. Manj pa je bilo problematizirano, da gradi svoj medijski imperij z madžarskim denarjem, denarjem režima Viktorja Orbana, režima, ki ga poskuša vzpostaviti tudi pri nas," je dejal Mesec.

"Madžarski model nedemokracije"

Preiskovalna komisija je po njegovih besedah nujna, da se "ta zgodba razišče in da se prepreči kopiranje madžarskega modela nedemokracije v Slovenijo". Mesec je sicer prepričan, da morajo biti vse stranke podrejene enakim merilom, do zdaj pa da so utemeljeni sumi za eno stranko.

V največji opozicijski poslanski skupini pa ustanavljanja preiskovalne komisije še niso želeli komentirati. Poslanka SDS-a Jelka Godec je na novinarski konferenci, na kateri so skupaj s predstavnikoma NSi-ja in SNS-a predstavili zahtevo za preiskovalno komisijo o programu otroške kardiologije, dejala, da je vse, kar vedo o komisiji o financiranju političnih strank, iz medijev. Odzvali se bodo, ko bodo seznanjeni z vsebino zahteve, "do takrat pač nima smisla", je dejala.

VIDEO Poslanska preiskava financiranja strank

G. K.