Merjenje v trojanskih predorih: 7.666 kršitev in za polovico manj prometnih nesreč

Vlada je v odgovoru na poslansko vprašanje Tomaža Lisca (SDS) o sekcijskem merjenju hitrosti na štajerski avtocesti, ki ga je sprejela na današnji seji, zapisala tudi, da je bila oprema, ki se je pri tem uporabljala, odstranjena. Učinki projekta so bili po ocenah vlade pozitivni tako pri zmanjšanju povprečne hitrosti kot tudi pri številu prometnih nesreč.

V zadnjih mesecih so se zmanjšale tudi najvišje prekoračitve hitrosti, tako da ob koncu delovanja sistema ni bilo prekoračitev hitrosti nad 40 kilometrov na uro, so zapisali na vladi. Število prometnih nesreč pa se je v primerjavi z enakimi obdobji zadnjih štirih let po njihovih navedbah zmanjšalo za več kot 50 odstotkov.

Zmanjšale so se tudi posledice prometnih nesreč. V času delovanja sistema je bilo pet nesreč, v katerih se je ena oseba lahko telesno poškodovala. V preteklih letih pa je bilo med 11 in 14 nesreč, v katerih sta se poškodovali po dve osebi, leta 2014 sta v eni nesreči dve osebi izgubili življenje, je še navedeno v vladnem odgovoru na poslansko vprašanje.