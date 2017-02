Naj Brglez sam oceni, kakšni so njegovi prihodnji politični cilji, pravi Cerar

9. februar 2017 ob 17:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kot je Cerar navedel v sporočilu, ki so ga posredovali iz SMC-ja, so neutemeljeni očitki Brgleza porušili zaupanje, potrebno za sodelovanje predsednika in podpredsednika stranke.



Predsednik največje vladne stranke SMC Miro Cerar se je po več dneh tako vendarle oglasil v povezavi z njegovim pozivom podpredsedniku SMC-ja Milanu Brglezu, naj odstopi s te funkcije.

V pisnem pojasnilu Cerar navaja, da je kot predsednik stranke "pred dobrima dvema letoma predlagal v imenovanje svoja dva podpredsednika ne samo zaradi njunih nedvomnih kompetenc, ampak tudi zaradi zaupanja med njimi in istih političnih ciljev".

"Ker so bili ti politični cilji blizu ljudem, so nam volivci na volitvah podelili zaupanje, da jih realiziramo," je dodal.

Cilji SMC-ja se niso spremenili

Obenem meni, da se v tem času cilji SMC-ja niso spremenili, po javnem nasprotovanju Brgleza vladnemu predlogu novele zakona o tujcih pa Cerar meni, da je prav, da Brglez sam presodi, kakšni so njegovi prihodnji politični cilji. Zato ga je pozval k razmisleku o njegovem delovanju v vlogi podpredsednika SMC-ja in k odstopu s tega položaja.

"Njegovo večkratno javno in neutemeljeno očitanje o neustavnosti premišljenih in argumentiranih odločitev vlade, ki jo vodim, je porušilo zaupanje, ki je nujno potrebno za sodelovanje predsednika in podpredsednika SMC-ja," je jasen Cerar.

Brglez prepričan o neustavnosti zakona o tujcih

Brglez je namreč glasoval proti omenjeni noveli in v obrazložitvi glasu dejal, da ne more glasovati za zakon, za katerega meni, da krši ustavo in mednarodne pogodbe, ki jih je ratificirala Slovenija. "Bojim se, da ta zakon uzakonja kršitve temeljnih človekovih pravic, ki so določene v naši ustavi," je dejal in izrazil bojazen, da bo imelo sprejetje takega zakona posledice za Slovenijo tudi na mednarodnem parketu.

Podobno kot Brglez je proti noveli glasovalo kar nekaj poslancev koalicije, med drugim del poslancev SMC-ja in DeSUS-a ter poslanci SD-ja. Zakon so po drugi strani podprli v opozicijskih SDS-u in NSi-ju.

Situacija na njuni državni funkciji ne vpliva

Brglez je sicer še prejšnji teden dejal, da so bile izjave v javnosti o Cerarjevem pozivu, naj odstopi s podpredsedniške funkcije v stranki, pretirane. Menil je, da je v dobro države in SMC-ja, da se s Cerarjem pogovorita. Cerar je danes medijem dejal le, da sta z Brglezom "v rednem stiku".

V SMC-ju so danes poudarili Cerarjevo stališče, da situacija ne sme vplivati na delo, ki ga z Brglezom opravljata vsak na svoji pomembni državni funkciji - torej Cerar na mestu premierja in Brglez na mestu predsednika državnega zbora. Notranje zadeve SMC-ja namreč po mnenju Cerarja "ne smejo negativno vplivati na vodenje države".

