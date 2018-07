Levica ne želi vstopiti v koalicijo, je pa pripravljena podpreti manjšinsko vlado

Maratonska seja sveta Levice

31. julij 2018 ob 15:23,

zadnji poseg: 31. julij 2018 ob 22:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po usklajevanju koalicijske pogodbe med predstavniki strank LMŠ, SMC, SD, SAB in DeSUS je svet stranke Levica izglasoval podporo manjšinski vladi, in ne vstopu stranke v koalicijo. Levica bo zdaj peterici ponudila sporazum o sodelovanju z manjšinsko vlado pod vodstvom Marjana Šarca.

Svet Levice, ki ga sestavlja nekaj več kot 40 članov, je pretresal izkupiček koalicijskih pogajanj s strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. A po presoji sveta koalicijska pogodba ni usklajena do te mere, da bi bila Levica pripravljena na sodelovanje v koaliciji, je pa svet stranke izglasoval podporo manjšinski vladi.

"Svet stranke je odločil, da za pristop h koaliciji osnutek ni zadovoljiv, je pa zadovoljiva osnova, na kateri lahko pripravimo pogodbo o projektnem sodelovanju," je po seji sveta dejal koordinator Levice Luka Mesec in dodal, da je pri glasovanju na svetu stranke za vstop v koalicijo glasovalo 10 članov sveta, 21 pa jih je bilo proti ob nekaj zadržanih glasovih. Obratno pa je za projektno sodelovanje glasovalo 21 članov, 10 pa jih je bilo proti.

Poleg vsebinskih tudi politični pomisleki

Mesec je ob tem dejal, da so bila pogajanja konstruktivna, a bistveno krajša od pogajanj z NSi-jem. "Zadovoljni smo z izpogajanim na področju zdravstva – od ukinitev koncesij do področja pokojnin, kjer se viša znesek minimalne pokojnine." Težavnejši deli pa so bili davki, kjer so sicer izpogajali zmeren dvig prispevkov delodajalcev za pokojninsko zavarovanje in spodnjo mejo davka na dobiček, "ampak celokupno gledano imamo zadržke, da pogodba fiskalno ne stoji". Prav tako pa je bilo za Levico problematično, da peterica strank vztraja pri fleksibilizaciji na trgu dela.

"Največje težave pri nas so pri privatizaciji, kjer nam ni uspelo ničesar izpogajati glede privatizacije NLB-ja," je dejal Mesec, prav tako je bila težava, da peterica ni bila pripravljena popuščati pri izdatkih za obrambo. Veliko pomislekov pa je bilo tudi političnih z vidika sodelovanja, je še dejal Mesec in dodal, da so se zato odločili za kompromisno možnost. Mesec ni želel ugibati o tem, kako se bo peterica strank odzvala na ponudbo podpore manjšinski vladi.

Mesec je ob tem dejal, da so bili prisotni tudi pomisleki o tem, da bi obstajala možnost izigravanja Levice na področjih, kjer s peterico strank niso bili usklajeni, in da ta nevarnost obstaja tudi pri podpori manjšinski vladi. Tudi Mesec je na svetu stranke glasoval za podporo manjšinski vladi.

Negotov izid glasovanja sveta Levice

Izid glasovanja sveta stranke je bil do zadnjega trenutka negotov, tako je poslanka Levice Violeta Tomič pred sejo sveta dejala, da "bo svet stranke odločil, ali so spremembe koalicijske pogodbe v smeri blaginje za vse dovoljšne, da Levica podpre vlado Marjana Šarca". Na vprašanje, ali bodo predstavniki pogajalcev svetu stranke predlagali točno določeno možnost, pa je Tomičeva odgovorila le, da so "na mizo dali vse možnosti".

Bo ponudba za peterico sprejemljiva?

Odprto vprašanje pa je, kako se bodo na to ponudbo odzvali v peterici strank. Pred glasovanjem sveta Levice sta vodji poslanskih skupin SMC-ja Igor Zorčič in DeSUS-a Franc Jurša zadržano komentirala možnost manjšinske vlade. Zorčič je tako dejal, da pričakuje, da "da Levica ne bo iskala kakršnih koli izgovorov v tem smislu, da ne bo treba vstopiti v vlado". Pričakuje, da bo Levica ravnala odgovorno in da "se bo vlada kmalu sestavila".



Jurša pa je na vprašanje, ali je takšno projektno sodelovanje Levice sprejemljivo za DeSUS, je odgovoril, da to težko ocenjuje, da pa bi bilo po njegovem osebnem mnenju takšno odločitev Levice težko sprejeti. Pritrdil je, da bi bilo primerno, da bi znotraj vlade Levica prevzela resorja sociale in okolja, saj da je njihov program najobsežnejši in najbolj specifičen prav na teh področjih.

Vodja poslanske skupine SAB-a Marko Bandelli pa je pojasnil, da sta dve tretjini zahtev Levice tudi v programu njihove stranke, v eni tretjini pa da so morali narediti kompromise in drug drugemu popustiti. Po njegovih besedah je bila Levica na pogajanjih konstruktivna. Ob tem je poudaril, da ne želijo vlade "pet plus ena", ampak hočejo vlado šestih. "To se pravi šest enakopravnih strank, šest, ki odločajo v vladi, šest, ki odločajo o Sloveniji," je poudaril.

