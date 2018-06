Novi pogovori: Šarec tokrat o sodelovanju s stranko SNS

Javni poziv 28 intelektualcev k oblikovanju levosredinske vlade

19. junij 2018 ob 13:07,

zadnji poseg: 19. junij 2018 ob 13:41

Ljubljana

Marjan Šarec nadaljuje povolilne pogovore o morebitni koaliciji. Sestal se je s predsednikom SNS-a Zmagom Jelinčičem. Da potrebujemo levosredinsko vlado, je prepričana tudi skupina 28 intelektualcev, ki so se s pozivom obrnili na voditelje strank.

Predsednik stranke Lista Marjana Šarca, ki je na volitvah dosegla drugi rezultat, se je v prejšnjih dneh že sestal z večino vodij strank, ki so presegle parlamentarni prag. Šarec pravi, da se pogovarjajo o možnostih sodelovanja in še ne sestavljajo koalicije. Danes se je sestal z Zmagom Jelinčičem, ki se je s stranko SNS po dveh mandatih znova uvrstil v državni zbor. "Točke, ki jih je Šarec pošiljal naokoli, so takšne, da se z njimi ne moreš ne strinjati," je pred sestankom povedal Jelinčič. Šarec pa po sestanku ni bil zelo zgovoren, dejal je le, da se mu je zdelo prav, "da se pogovorimo, saj smo mi prvič v DZ-ju, Jelinčič se je pa zdaj vrnil in ima veliko izkušenj."

Predsednik prvouvrščene stranke na volitvah Janez Janša Jelinčiča po njegovih besedah še ni poklical, so pa njegov klic prejeli pri SD-ju, poroča TV Slovenija. A so le ponovili stališče, da SD s SDS-om ne bo sodeloval.

Javni poziv k oblikovanju levosredinske vlade

Medtem se je na predsednike levosredinskih parlamentarnih strank LMŠ, SMC, SD, Levica, SAB in DeSUS obrnilo tudi 28 slovenskih intelektualcev in jih pozvalo, naj ne prelomijo obljube, da se z SDS-om ne bodo povezovali. Podpisniki izjave so prepričani, da glede na to, da ima Slovenija proporcionalni volilni sistem, nobena v parlament uvrščena stranka nima ne formalne ne moralne zaveze vstopiti v koaliciji z največjo stranko, "še zlasti če deluje v nasprotju z njenimi temeljnimi načeli ali celo v nasprotju s temeljnimi načeli demokracije".

Apelirajo na LMŠ, SMC, SD, Levico, SAB in DeSUS, naj pri povezovanju sledijo zgolj svojemu programu in oblikujejo koalicijsko vlado. "Seveda bo takšna koalicija zahtevna, kot je zahtevna demokracija sama po sebi. Od koalicijskih partnerjev bo zahtevala veliko politične modrosti - a koalicija s politiko nestrpnosti, izključevanja, laži in ščuvanja bi pomenila zgodovinski poraz mlade demokracije ter verjetni poraz in odhod na smetišče politične zgodovine tistih strank, ki bi obrnile hrbet svojim volivkam in volivcem," so zapisali.

Izjavo je podpisalo 28 intelektualcev: dr. Metka Mencin Čeplak, dr. Božo Repe, dr. Vlado Miheljak, dr. Peter Klepec, dr. Marko Milosavljević, dr. Milica Antič Gaber, dr. Marta Verginella, dr. Rajko Muršič, dr. Zdenko Kodelja, dr. Darko Štrajn, dr. Boris Vezjak, dr. Tanja Rener, dr. Rudi Rizman, dr. Svetlana Slapšak, dr. Igor Ž. Žagar, dr. Niko Toš, dr. Urša Opara Krašovec, mag. Sabina Autor, dr. Miha Fošnarič, dr. Barbara Rajgelj, dr. Marjan Šimenc, dr. Jože Pirjevec, dr. Darja Zaviršek, dr. Renata Šribar, dr. Karmen Klavžar, dr. Božidar Flajšman, dr. Valerija Vendramin, dr. Gorazd Kovačič.

