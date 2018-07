Odbor DZ-ja o predlogu zakona za zaščito NLB-ja

V primeru potrditve zakon pred poslance že jutri

18. julij 2018 ob 10:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor državnega zbora bo odločal o predlogu zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v največji slovenski banki NLB. Če bo odbor prižgal zeleno luč, bodo poslanci o zakonu odločali že v četrtek.

Cilj predloga zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance, vlada pa potrdila v petek, je zaščita NLB v primeru rubeža premoženja. Zakon je tudi podlaga za to, da bo NLB državi lahko izplačala dividende, načrtovane v višini 189,1 milijona evrov, za kar čaka soglasje Evropske centralne banke.

Zakon določa, da se iz sklada za nasledstvo NLB povrne finančna vrednost, če pride do prisilnih izvršb (rubežev) na premoženje NLB na Hrvaškem. Sklad nadomesti banki negativne finančne posledice v roku 30 dni od prejema obvestila banke, ki mora ob tem predložiti določena dokazila.

V zakonu je posebej navedeno, da ta ne vzpostavlja državnih jamstev za prenesene devizne vloge. Na podlagi tega zakona Slovenija ne prevzema kakršne koli obveznosti do Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog, ampak zgolj zaščiti vrednost svojega premoženja.

Zaščita državnega premoženja

Takšna zaščita premoženja države v NLB-ju je smiselna v povezavi z delno privatizacijo banke. Zagotovila naj bi, da se prodaja izvede po tržnih pogojih, brez negativnega vpliva prenesenih deviznih vlog na prodajno ceno. Prav zaradi teh tveganj in posledično nižje cene je vlada lani ustavila prodajo banke.

Če zakona ob novi prodajni obljubi, ki jo je Slovenija dala Evropski komisiji, ne bo, so tveganja ocenjena na okoli 700 milijonov evrov. Država bi namreč s prodajo NLB-ja iztržila najmanj 430 milijonov evrov manj, ne bo upravičena do izplačila lanskih dividend in ne do 80 milijonov evrov zadržanega dobička.

Nesprejemljivi sodni postopki

Zaradi za Slovenijo nesprejemljivih sodnih postopkov proti LB-ju in NLB-ju na Hrvaškem obema nastajata finančna in poslovna škoda. Doslej je bilo pravnomočno končanih pet postopkov, štirje v korist hrvaških bank. V teh so glavnice skupaj znašale 935.230 evrov, za vsaj še enkrat toliko je doslej zamudnih obresti.

Skupen obseg vtoževanih zneskov glavnic znaša 172,2 milijona evrov, a ministrstvo pričakuje, da bo obseg uspešno prisilno izterjanih zneskov znatno nižji, še posebej zaradi obstoječe sodne prakse v tretji državi. Finančne posledice za sektor država bodo nastale ob izplačilu sklada za nasledstvo banki.

Možnosti prisilnih izterjav na Hrvaškem so omejene, saj NLB izpolnjuje navodila vlade, naj umakne čim več premoženja na Hrvaškem in tudi v drugih nekdanjih republikah bivše skupne države. Slovenija pa naj bi države, kjer so izvršbe možne, opozorila na to nerešeno meddržavno vprašanje.

G. K.