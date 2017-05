Onesnaženje potoka Tojnica po požaru v Kemisu ocenjeno kot katastrofalno

Posledice požara v Kemisu razburjajo krajane

19. maj 2017 ob 17:16

Vrhnika - MMC RTV SLO

Vzrok za ponedeljkov požar v Kemisu še ni znan, je pa v požaru zgorelo okoli 1.500 ton nevarnih odpadkov, je povedal direktor Kemisa Emil Nanut. Po ocenah agencije za okolje je onesnaženje potoka Tojnica katastrofalno.

Sanacija Tojnice je zato trenutno najpomembnejša naloga, je poudaril Nanut in dodal, da so namestili številne bariere do Ljubljanice, ki jih redno zamenjujejo. Po sanaciji Tojnice pa bo sledila še sanacija pogorišča, čemur bo sledila gradnja novega objekta.

Po podatkih Agencije za okolje (Arso) je onesnaženost zraka z delci PM10 po požaru sedaj primerljiva z ravnmi značilnimi v Sloveniji. Prav tako s e po podatkih Arsa koncentracije živega srebra v zraku po požaru spuščajo na sprejemljivo raven.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pa pripravljajo programe pregleda za gasilce, ki so sodelovali pri gašenju požara v Kemisu. Kot je bila oprema gasilcev PGD Stara Vrhnika, zaradi narave požara po intervenciji povsem uničena.

L. L.