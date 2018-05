Pahor pozval k enotnemu pričevanju o procesu osamosvojitve

Spomin na osamosvojitveno vojno

26. maj 2018 ob 17:16

Mengeš - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor se je v Mengšu udeležil slovesnosti ob odkritju pomnika slovenskemu narodu za upor proti agresorju 1990–1991.

V nagovoru je izrazil zaskrbljenost zaradi poglabljanja sporov o poteku takratnih dogodkov in pozval k prizadevanju za enoten pogled na dogodke izpred 27 let, so sporočili iz predsednikovega urada.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil, ki je bil tudi častni pokrovitelj slovesnosti, je obeležje označil kot "simbol prizadevanj za ubranitev enotne odločitve naših ljudi za samostojno državo". Pozval je k iskrenemu in enotnemu pričevanju o procesu osamosvojitve, da se bodo tudi naši zanamci lahko ponosno spominjali teh najslavnejših dni naše zgodovine, ko smo Slovenci na vrhuncu našega narodnega zorenja izkazali enotnost.

"Ta piramida naj ljudi tega lepega in ponosnega kraja spominja na to, da smo bili dovolj pogumni in pametni, da smo presegli razlike, se poenotili glede prihodnosti slovenskega naroda, ubranili državo, ki je bila napadena, in da danes z državljansko in moralno dolžnostjo našim otrokom dajemo v roke nekaj, kar je nenadomestljivega pomena za to, da samozavestno in ponosno gledajo na prihodnost - izročilo in nauk, da smo Slovenci sposobni doseči nemogoče, ko smo enotni," je ob odkritju pomnika sklenil Pahor.

Zbrane na slovesnosti je pozdravil tudi župan občine Mengeš Franc Jerič in poudaril, da obeležje spominja na tiste dni, ko smo Slovenci uresničili stoletne sanje o samostojni državi. Janez Gregorič, predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana okolica, je medtem dejal, da imamo Slovenci že 27 let svojo državo in da bodimo ponosni nanjo.