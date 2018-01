Poklicni gasilci podpirajo sporazum, stavke najbrž ne bo

Stavka napovedana za 10. februarja

3. januar 2018 ob 11:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije so zadovoljni z vladnim predlogom stavkovnega sporazuma in so vladno stran že obvestili, da so ga pripravljeni podpisati.

Sindikat poklicnih gasilcev (SPG) se je po nedavnem podpisu aneksa h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki je za en plačni razred zvišal eno od orientacijskih delovnih mest v gasilstvu, z vlado pogajal še o zvišanju uvrstitve 16 drugih delovnih mest.

Kot je pojasnil sekretar sindikata David Švarc, so svoje zahteve skoraj v celoti dosegli. Deset od omenjenih 16 delovnih mest se bo zvišalo za dva plačna razreda, dve delovni mesti za tri plačne razrede, dve delovni mesti za en razred, dve delovni mesti pa se ne bosta zvišali. Pri teh po Švarčevih besedah ne gre za operativni delovni mesti, zato so v to tudi privolili.

Poleg omenjenega zvišanja uvrstitev delovnih mest, v skladu s katerim naj bi podpisali aneks h kolektivni pogodbi na področju gasilstva, pa po Švarčevih pojasnilih stavkovni sporazum predvideva tudi, da se uredi dodatek za stalnost, do katerega bi bili gasilci upravičeni od 1. januarja letos.

Sledita odločanje in podpisovanje

Kot je pojasnil Švarc, so vladno stran že obvestili, da so pripravljeni podpisati predlagani stavkovni sporazum in aneks h kolektivni pogodbi. Dogovoriti pa se morajo, kdaj bi do podpisa lahko prišlo. V sindikatu predlagajo, da bi bilo to še ta teden. Za ponedeljek imajo namreč sklicano sejo stavkovnega odbora, na kateri bodo odločali o nadaljevanju napovedanih stavkovnih dejavnosti. Če bo stavkovni sporazum podpisan, bodo stavko za prihodnji teden preklicali.



Vlada bo o tem predvidoma odločala na četrtkovi seji, ko naj bi ministrico za obrambo Andrejo Katič pooblastila za podpis stavkovnega sporazuma, so pojasnili na ministrstvu za obrambo.

Stavke verjetno ne bo

Stavko so v sindikatu gasilcev napovedali sredi decembra, začela pa naj bi se 10. januarja ob 6. uri in se končala 12. januarja ob 7. uri. Za stavko so se odločili, ker so presodili, da vlada nima resnega namena, da se odpravijo plačne anomalije v njihovi dejavnosti.

Med stavkovnimi zahtevami je bil dvig uvrstitve za tri plačne razrede, za preostale pa za dva razreda. Med stavkovne zahteve so zapisali tudi vzpostavitev oziroma ohranitev plačnih razmerij znotraj dejavnosti in z drugimi primerljivimi poklici ter ureditev pravice do položajnega dodatka in dodatka za stalnost, kot ga imajo primerljivi poklici.

Pogajanja med vladno in sindikalno stranjo so sadove obrodila konec decembra, ko so pogajalci močno zbližali stališča, niso pa se še popolnoma uskladili. Tedaj so v sindikatu posredovali svoj odziv na zadnji vladni predlog in izrazili pričakovanje, da vlada stavkovni sporazum pripravi najpozneje do 5. januarja.