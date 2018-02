Pritožbe hrvaških ribičev pripravljajo v odvetniški pisarni Mihe Kozinca

Zapleti okoli arbitražne odločbe

2. februar 2018 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V odvetniški pisarni slovenskega pravnika in nekdanjega ministra za pravosodje Mihe Kozinca bodo pripravili pritožbe hrvaških ribičev na slovenske kazni zaradi kršitev meje v Piranskem zalivu.

Hrvaški pravosodni minister Dražen Bošnjaković je potrdil, da je bil slovenski odvetnik na četrtkovem srečanju z ribiči v Umagu. Na srečanje z Bošnjakovićem je v četrtek zvečer prišlo približno 30 hrvaških ribičev, ki so bili zadovoljni s ponujenimi rešitvami hrvaške vlade. Posebej so izpostavili obljube ministra, da jim ne bo treba plačati kazni.

Podpisali so tudi pooblastila ljubljanski odvetniški pisarni Mihe Kozinca, ki se bo pritožila na slovenske kazni pred prihodnjim torkom, ko se izteče rok za pritožbe. Hrvaški ribiči so do četrtka prejeli 19 slovenskih kazni, zdaj pričakujejo nove. Prvih enajst hrvaških kazni so v četrtek prejeli tudi slovenski ribiči.

Bošnjaković je napovedal, da bo Hrvaška sprožila ustavnopravni postopek zaradi možnosti, da bi ribičem, ki ne bodo plačali kazni, preprečili vstop v Slovenijo. "Naš odvetnik bo sprožil ustavnopravne korake, da bi dokazali, da ta del ni sorazmeren niti upravičen ter ni v duhu Evropske unije," je po srečanju v Umagu izjavil hrvaški pravosodni minister.

Novinarje je zanimalo, kaj je pričakovati v prihodnosti, glede na to, da je pravna pomoč začasna rešitev. Bošnjaković je odgovoril, da Hrvaška verjame v pogovore in dogovor s Slovenijo ter da so pritožbe prvi korak.

Tudi savudrijski ribiči menijo, da spora ni možno reševati "na hrbtih" hrvaških in slovenskih ribičev, temveč je potreben dogovor med državama. Opozarjajo, da se lahko zgodi, da ne slovenski in ne hrvaški ribiči ne bodo mogli loviti v delu Piranskega zaliva med sredinsko črto, ki jo za mejo ima Hrvaška, ter mejo, ki jo je določila arbitražna sodba v prid Slovenije.

Erjavec: To je pravni problem

Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je slovenskim novinarjem v odzivu danes dejal, da so se hrvaški ribiči očitno odločili, da se bodo zatekli k pravni pomoči, Kozinca pa označil za profesionalca. "To kaže, da gre za pravni problem, ne glede na to, da hrvaška stran ves čas trdi, da je sredina Piranskega zaliva meja med Slovenijo in Hrvaško. Vidimo, da temu ni tako, glede na to, da se morajo zateči po pravno pomoč v Ljubljani," je pristavil Erjavec.

Na novinarski komentar, da Hrvaška spreminja svojo taktiko, je minister odgovoril, da to kaže, da Hrvaška stran sploh ni bila pripravljena na ravnanja Slovenije po izteku šestmesečnega roka. Seveda bo v še težjem položaju v trenutku, ko bo Slovenija vložila tožbo, ki jo bo najprej preučila Evropska komisija, je opozoril Erjavec.

Minister pričakuje, da bo Evropska komisija odločno ukrepala, zlasti glede na njena stališča, da je treba spoštovati arbitražno razsodbo in jo implementirati. Tako je Erjavec optimist in meni, da se bo ta zadeva v prihodnjih mesecih začela hitreje odvijati, tudi s pomočjo Evropske komisije.

Če pa bo komisija menila, da tu ne gre za takšno kršitev, da bi sama prevzela slovensko tožbo, bo slednjo Slovenija sama nadaljevala, je napovedal Erjavec. A glede na stališča komisije, da je treba razsodbo spoštovati in implementirati ter da so pri tem kršene nekatere direktive iz pravnega reda EU-ja, je minister prepričan, da se bodo februarja in marca od pri komisiji začele zadeve hitreje razpletati.