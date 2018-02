Slovenskim in hrvaškim ribičem nove kazni, obe državi zagotavljata zaščito svojim

Ribič je napovedal, da kazni ne bo plačal

1. februar 2018 ob 11:58,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska policija je hrvaškim ribičem za kršitve meje v Piranskem zalivu ta teden odposlala nove plačilne naloge. Prav tako so nekateri slovenskih ribiči prejeli kazni sosednje države.



Slovenski ribiči so dobili prve kazni iz Hrvaške zaradi prečkanja sredinske črte v Piranskem zalivu - ribič Silvano Radin je tako dobil šest plačilnih nalogov s po 15.000 kunami kazni.

Radin je pojasnil, da so mu kazen odredili na podlagi kršitve hrvaške meje in zakona o schengenski meji, ker je ribaril v bližini sredinske črte v Piranskem zalivu oz. na hrvaški strani te črte, ki je za Hrvaško tudi meja med državama v Piranskem zalivu. Naloge so mu izdali za ribarjenje 18. decembra, 29. decembra in 3. januarja po dvakrat. Skupaj je torej dobil šest plačilnih nalogov s po 15.000 kunami (skoraj 2.000 evrov) kazni, torej v skupni vrednosti skoraj 12.000 evrov.

Radin je napovedal, da kazni ne bo plačal, ampak bo ravnal v skladu s priporočili kmetijskega ministrstva in kontaktiral z odvetniško pisarno Senjak iz Pulja.

Nove kazni hrvaškim ribičem

Slovenska policija je hrvaškim ribičem za kršitve meje v Piranskem zalivu ta teden odposlala nove plačilne naloge. Števila niso navedli, sporočili so le, da gre za nadaljevanje izvrševanja zakonodaje v primeru kršitev, povezanih z nedovoljenim prestopom meje na morju. Prvih 14 plačilnih nalogov je slovenska policija hrvaškim ribičem poslala v petek, ko so napovedali, da bodo s tem nadaljevali tudi v začetku tega tedna. Trije hrvaški ribiči so prejem skupno 14 slovenskih plačilnih nalogov potrdili v ponedeljek.

Po navedbah slovenske policije se kršitelju, ki po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, lahko tudi zavrne vstop v Slovenijo.

Plenković še vedno obžaluje "nepotrebne in enostranske poteze" pri uveljavitvi arbitražne sodbe

Hrvaški premier Andrej Plenković je na seji hrvaške vlade potrdil, da je Hrvaška odgovorila z enakimi ukrepi, kot jih je proti hrvaškim ribičem sprožila Sovenija, oz. da je hrvaška policija poslala vrsto plačilnih nalogov slovenskim ribičem. Ponovil je, da bo hrvaška vlada ščitila državne interese, ozemlje in ribiče. Plenković je obenem znova izrazil obžalovanje glede slovenske "nepotrebne in enostranske poteze" pri uveljavitvi arbitražne sodbe, ki je Hrvaška ne priznava. Ponovil je, da enostranska uveljavitev ni v skladu ne z dobrososedskimi odnosi niti z mednarodnim pravom ter da bodo to pojasnili vsem akterjem v mednarodni skupnosti.

"Slovenija je tista, ki je prenesla meddržavni problem na konkretna življenja dela naših sodržavljanov. Menimo, da gre za enega slabših in najmanj zaželenih scenarijev. To ni dobro. Prizadevali si bomo to vprašanje urediti na ravni vlad," je dejal Plenković.

Medtem se bo hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković popoldne v Umagu srečal s savudrijskimi ribiči. Plenković je dejal, da se bodo natančno dogovorili o načinih ustrezne pravne pomoči hrvaškim ribičem, da ne bodo zaradi slovenskih plačilnih nalogov v slabšem položaju. Hrvaški mediji so poročali, da sta savudrijski ribič Diego Makovac in njegova soproga dobila še pet plačilnih nalogov iz Slovenije, kar pomeni, da imata skupaj 18 kazni po 500 evrov.



Cerar: Slovenski ribiči ne bodo občutili posledic

Slovenski predsednik Miro Cerar je zagotovil, da slovenski ribiči ne bodo čutili nobenih posledic glede kazni, ki jim jih je izdala Hrvaška zaradi prečkanja sredinske meje v Piranskem zalivu. "Naši ribiči ne smejo čutiti nobenih finančnih in drugih bremen v tem primeru," je dejal Cerar in dodal: "Z interventnim zakonom smo poskrbeli za vso pravno varnost tudi naših ribičev. V primeru, če bo prišlo do kakršnekoli motnje v njihovem delu, torej ko bodo ribarili ali če bo prišlo do kakšnih izrečenih kazni na hrvaški strani, jim je zagotovljena (...) vsa pravna pomoč in sredstva na strani naše države, s katerimi bomo pokrili njihove stroške in vse tisto, kar bi jih bremenilo," je dejal Cerar na skupni novinarski konferenci s srbsko premierko Ano Brnabić.

"Pričakujem, da bo Hrvaška le spoznala, da v tem primeru krši mednarodno in evropsko pravo in da se na ta način izogiba edinemu možnemu pristopu, da se ta zadeva dokončno razreši," je še dejal Cerar in povedal, da je srbski kolegici podrobno predstavil slovenska stališča.

Erjavec: Evropska komisija mora ukrepati

Tudi zunanji minister Karl Erjavec je slovenskim novinarjem ob robu srečanja vlad Slovenije in Srbije, ki je potekalo na Brdu pri Kranju, dejal, da je "zelo neprijetno, da hrvaška politika živi zunaj realnega sveta, ker očitno pošilja kazni za ribolov slovenskih ribičev v slovenskem morju". To je nedopustno in daleč od tistega, kar stalno govori Plenković, da se je treba izogibati incidentom, je izpostavil.

Spomnil je, da je arbitražna sodba prvič določila mejo na morju med državama, ki ne teče po sredini Piranskega zaliva. Meni da "mora Evropska komisija začeti resno ukrepati, ker sicer bo to imelo zelo škodljive posledice".

"Bliža se tudi turistična sezona in takšne poteze Hrvaške so neumestne, nepotrebne, nezakonite," in kažejo, da hrvaška politika ni zrela za EU, se je odzval.

Cenijo hrvatje košček prisvojenega morja 12000 € kazni pic.twitter.com/8l6tiJTnvj — Silvano Radin (@RadinSilvano) February 1, 2018

T. K. B., Al. Ma.