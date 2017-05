Prvi teden zbranih 5.700 podpisov za referendum o drugem tiru

Pobudniki referenduma o zakonu o drugem tiru so do zdaj zbrali 5.700 od 40.000 potrebnih podpisov. Časa imajo še do 22. junija. Zatrdili so, da je "demokratični proces marsikje oviran".

Podpisi se zbirajo, pravi zagon pa prihaja danes, je na novinarski konferenci povedal vodja društva Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič. Do petka prejšnji teden so z različnih virov dobili 5.705 podpisov, kar je manj od načrtov. A časa je dovolj - podpisi se zbirajo do 22. junija - in vse se da nadomestiti, je zatrdil. Še posebej, če bodo vse obljube - in te so velike - izpolnjene, je dodal.

Jazbinšek: Cestarska mafijska država

Miha Jazbinšek, ki se ukvarja s skladnostjo prostorskega načrtovanja in izvajanja projektov z zakonodajo, je vladni projekt drugega tira železnice Koper - Divača označil za inženirski zmazek. "Danes postaja jasno, da v prvo dvoletno obdobje vstopa cestarska mafijska država za ustvarjanje novih delovnih mest na okoli 15 kilometrov spornih servisnih cest po kraškem hribovju," je bil kritičen.

Premierja Mira Cerarja je že ob interpelaciji ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča "opozoril", da "železniški investicijski lobi infiltrira v vse vlade prometne ministre, ki imajo iz prve roke znanje in reference gradbeno-prometnih poslov, in prostorsko-ekološke ministre, ki iz prve roke nimajo znanj za njihovo umeščanje v prostor".

Niso proti drugemu tiru, temveč načinu izvedbe

Na konferenci je svoj pogled predstavil še profesor na ljubljanski strojni fakulteti in avtor ene od alternativnih rešitev projekta drugi tir Jože Duhovnik. Oster je bil do trditev vlade, da v civilnih pobudah nasprotujejo drugemu tiru. Ponovil je, da se pobudniki zavzemajo za dvotirno progo od samega začetka. Po njegovem mnenju gre za izkrivljanje dejanskega problema: "To izkrivljanje je prišlo tako daleč, da vlada noče povedati, da je sramota, da se oblast v Sloveniji odloča za 20 let star projekt."

Sindikat vojakov ne sme zbirati podpisov

Kovačič je še ocenil, da vlada deluje kot kompakten stroj - v duhu Cerarjevih besed, da se referendum ne sme zgoditi. Na to po kaže več dogodkov, po besedah Kovačiča tudi grožnja sindikatu vojakov, da se ne smejo več ukvarjati z zbiranjem referendumskih podpisov. Gre za neposreden poseg v referendum, je dejal prvopodpisani pod pobudo in dodal, da ne gre zgolj za grožnjo sindikatu, ampak celotnemu javnemu sektorju. "Kako naj rečemo, da referendum poteka v normalnih okoliščinah, če se dogajajo take stvari," je še dejal in bil kritičen tudi do tega, da njihovega obrazca ni moč najti v nekaterih ustanovah, med drugim v nekaterih domovih za ostarele. Presodil je, da je demokratični proces oviran.

