Rajko Knez, še zadnji od četverice novih ustavnih sodnikov, nastopa mandat

Nasledil bo Ernesta Petriča

24. april 2017 ob 08:05

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svoj mandat nastopa še zadnji od četverice novih ustavnih sodnikov, ki jih je državni zbor potrdil 22. marca, Rajko Knez bo nasledil Ernesta Petriča, ki se mu izteka devetletni mandat.

Knez je že šesti ustavni sodnik, ki je v tem letu prevzel mandat. Konec prejšnjega leta sta se zamenjala dva ustavna sodnika, in sicer je Špelca Mežnar 31. oktobra zamenjala ustavnega sodnika Miroslava Mozetiča, Marko Šorli pa 20. novembra ustavno sodnico Marto Klampfer.

Marca letos pa je mandat potekel še trem ustavnim sodnikom - Mitji Deisingerju, Jasni Pogačar in Janu Zobcu. Na izpraznjenih mestih so jih nasledili Matej Accetto, Klemen Jaklič in Marijan Pavčnik.

Vsi novo imenovani sodniki so akademiki

Posebnost tokratnega imenovanja je bila, da je predsednik republike na izpraznjena mesta ustavnih sodnikov imenoval štiri relativno mlade ustavne pravnike, saj nekateri izmed njih komajda presegajo z zakonom določeno najnižjo starostno mejo za ustavnega sodnika, to je 40 let.

Več kritik je bilo slišati na račun tega, da so vsi novo imenovani ustavni sodnik akademiki in da v sedanji sestavi manjkajo posamezniki z izkušnjami iz sodnih dvoran.

Ustavni sodnici in predsednici ustavnega sodišča Jadranki Sovdat bo mandat potekel decembra prihodnje leto, Etelki Korpič - Horvat septembra 2019, Dunji Jadek Pensa pa julija 2020.

