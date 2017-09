Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Soočenje lahko spremljate v živo. Voditeljica soočenja je Erika Žnidaršič. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Referendumski klepeti - Kakšen mora biti drugi tir?

Soočenje različnih pogledov na drugi tir

Voditeljica soočenja je Erika Žnidršič

21. september 2017 ob 20:05,

zadnji poseg: 21. september 2017 ob 20:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Čez tri dni bomo glasovali o Zakonu o gradnji in upravljanju drugega tira železniške proge Divača-Koper in o gospodarjenju z njim. TV Slovenija je nocoj pripravila sklepno soočenje pred nedeljskim referndumom.

V oddaji bodo argumente ZA in PROTI zakonu predstavili vsi tisti uradni organizatorji kampanje, ki so se prijavili skladno z javno objavljenimi pravili za izrabo programskega časa v času referendumske kampanje.

Vprašanje ni, drugi tir DA ali NE - s tem, da je potreben, se strinjajo vsi. Različni pa so pogledi na to, koliko naj bi stal, kako ga financirati in ali naj pri tem sodelujejo tudi tujci. Pobudniki referenduma so prepričani, da bo drugi tir novi Teš 6, vlada in zagovorniki zakona pa jim očitajo blokado razvoja Slovenije.

Da bi dobili jasnejše odgovore o tem strokovnem vprašanju, so organizatorje kampanje razdelili v tri skupine. Zagovorniki in nasprotniki zakona bodo imeli na voljo enako časa. Pobudnik refernenduma Vili Kovačič in predstavnik vlade Jure Leben pa bosta v oddaji sodelovala ves čas.

Televizijsko soočenje lahko od 20.05 spremljate na 1. programu Televizije Slovenija ter s klikom na spodnjo povezavo.

T. H.