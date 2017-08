Število nezakonitih prehodov meje se povečuje, največ je Afganistancev

Slovenski policisti so letos tujim organom vrnili 483 tujcev

12. avgust 2017 ob 19:51

Število nezakonitih prehodov državne meje se je povečalo. Če so policisti lani do konca julija obravnavali 366 nezakonitih prehodov meje, se je njihovo število v enakem obdobju letos povečalo za 167 odstotkov, na 980.

Letos je našo mejo nezakonito prestopilo največ državljanov Afganistana, in sicer 374, policija pa opaža, da je velik del teh nedovoljenih migracij organiziran. Največ nezakonitih prehodov so policisti obravnavali maja, ko jih je bilo 222. Junija in julija je njihovo število padlo.

Z migracijami pa je močno obremenjena tudi Italija, kar potrjuje podatek, da se je število tujcev, ki so k nam nedovoljeno vstopili na meji z Italijo, v primerjavi z lani več kot podvojilo. Prišlo jih je 339.

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom letos vrnili 483 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 379. Medtem pa so tuji varnostni organi v Slovenijo vrnili 212 ljudi, med njimi je bilo tudi 30 slovenskih državljanov.

Slovenija do zdaj sprejela 217 beguncev

V okviru premestitvene sheme je Slovenija do zdaj sprejela 217 ljudi iz Italije in Grčije, kar predstavlja 38,3 odstotka zaveze, ki jo je dala naša država.

Na priznanje mednarodne zaščite ta hip v Sloveniji čaka 250 prosilcev, 16 je mladoletnikov brez spremstva. Status begunca pa ima 421 ljudi, ki so trenutno v Sloveniji.

Avstrija načrtuje poostren nadzor meje

Število povečanih migracij je tudi argument za nove ukrepe nadzorov na meji, ki jih načrtuje Avstrija. Vendar pa ti ukrepi, tako zagotavljajo Avstrijci, ne bodo vplivali na pretočnost mejnih prehodov, je poročala novinarka TV Slovenija Petra Kos Gnamuš.

Ti ukrepi bodo povezani z nadzorom na obmejnem pasu s Slovenijo, Slovaško, Madžarsko in Italijo. Že v prihodnjem tednu bodo tako okrepili število policistov in vojakov, ki bodo nadzorovali vozila in najbolj obremenjene ceste, ter vlake, ki vozijo iz Italije proti Nemčiji. Avstrijci napovedujejo, da bodo s temi ukrepi skušali zamejiti vedno nove tihotapske poti.

