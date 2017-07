Avstrija za pomoč beguncem, ne pa ekonomskim migrantom

Slovenijo zastopa državni sekretar Boštjan Šefic

24. julij 2017 ob 17:01

Tunis - MMC RTV SLO/STA

Notranji ministri držav srednjega Sredozemlja so se sestali v Tuniziji, da bi okrepili sodelovanje v boju proti nedovoljenim migracijam in tihotapljenju ljudi.

Gre za drugo srečanje kontaktne skupine notranjih ministrov. Iz Slovenije se srečanja udeležuje državni sekretar Boštjan Šefic.

Notranji ministri Italije, Avstrije, Francije, Italije, Malte, Nemčije, Slovenije, Švice ter partnerskih držav Libije in Tunizije so se na prvem srečanju sešli marca v Rimu, in sicer zaradi zaostrenih razmer na osrednji sredozemski migracijski poti.

Za begunce ne sme biti zgornje meje

Na tokratnem srečanju naj bi se ministri pogovarjali tudi o uvedbi zgornje meje za prebežnike iz Afrike, je sprva poročal britanski časnik The Guardian. Vendar je visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) te navedbe danes zanikal. "Za begunce ne sme biti zgornje številke," je dejal Ruth Schöffl iz UNHCR.

Guardian je pred tem poročal, da so se notranji ministri dogovorili o zgornji meji 20.000 beguncev, ki bi jih neposredno sprejeli, ne da bi morali opraviti nevarno pot čez Sredozemsko morje.

Predstavnik UNHCR-ja Vincent Cochetel je poudaril, da je treba ustaviti nevarna potovanja v Libijo, ter pozval k reševanju problema v državah, od koder prihajajo migranti. "Le tretjini migrantov, ki prispejo v Italijo, odobrijo, da potrebujejo zaščito," je dodal.

Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka je v ponedeljek pozval k dodatnim ukrepom proti tihotapcem z ljudmi. Kot je dejal, se je proti njim treba boriti že na severnoafriški obali. Evropa bi po njegovem mnenju morala dati jasen znak, da ne ščiti ekonomskih migrantov, ampak begunce, torej tiste, ki so potrebni zaščite.

Italijanski notranji minister Marco Minniti pa je pozval k okrepljenemu sodelovanju med EU in Afriko. "EU in Afrika sta obvezani k sodelovanju. Nobena država se ne more sama spopadati z begunsko krizo. Južna meja ni posebej pomembna samo zaradi begunske problematike, ampak tudi zaradi boja proti terorizmu. Nadzor libijske južne meje pomeni dejansko nadzor evropske južne meje," je pozval Minniti.

Cochetel: Tihotapci ponujajo usluge na Facebooku

Cochetel je ob tem pripomnil, da je veliko migrantov v rokah tihotapcev in da se premalo naredi v boju proti njim. "Veliko tihotapcev se lahko identificira, saj svoje usluge ponujajo na Facebooku," je dodal.

Notranji ministri so se na prvem srečanju v Rimu zavezali k vzpostavitvi stalnega dialoga, tesnega sodelovanja in redni izmenjavi mnenj po vzoru sistema, ki je bil vzpostavljen leta 2015 med državami na zahodnobalkanski migracijski poti.

Obenem so ustanovili posebno kontaktno skupino za preprečevanje nezakonitih migracij, v kateri sodelujejo ministri omenjenih držav, evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos ter visoka predstavnica EU-ja za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini. Skupina omogoča vključitev glavnih tranzitnih držav v skupno upravljanje mešanih migracijskih tokov ob osrednji sredozemski migracijski poti.

Letos čez Sredozemlje prišlo 116.000 prebežnikov

Ta pot je trenutno tista, ki jo begunci in migranti najpogosteje uporabijo v iskanju boljšega življenja v Evropi. V prvi polovici leta je v EU prispelo 116.000 migrantov, večina iz Libije čez Sredozemsko morje. Največ jih je prispelo v Italijo, in sicer 85.000.

Zaradi velikega navala beguncev Italija že dlje časa poziva evropske države, naj storijo več pri delitvi bremen glede sprejemanja migrantov. Rim je tudi že zagrozil z zavračanjem tujih ladij z rešenimi migranti, dokler članice EU-ja ne bodo privolile v njene zahteve.

Zunanji ministri za omejitev izvoza čolnov v Libijo

Zunanji ministri EU-ja so ta teden v Bruslju v sklopu prizadevanj za omejitev migracijskih tokov po osrednji sredozemski poti sprejeli nove ukrepe za uničenje poslovnega modela tihotapcev z migranti. Uvedli so omejitve izvoza in dobave napihljivih čolnov in zunajkrmnih motorjev v Libijo. Ministri so tudi potrdili podaljšanje misije Eubam, ki pomaga libijskim oblastem pri upravljanju južne meje, pregonu in kazenskem pravosodju, do konca decembra 2018.

A. V.