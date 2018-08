Tomić: Levica ni šla v politiko, da bo privesek neoliberalni vladi

Tonin bo držal obljubo in odstopil

Predsednik DZ-ja Matej Tonin ne bo požrl besede, ki jo je dal ob izvolitvi na to funkcijo, in bo z nje odstopil, so zatrdili v NSi-ju po ponedeljkovem dogovoru petorčka pod okriljem LMŠ-ja, da bo na to mesto predlagal prvaka SD-ja Dejana Židana.



Spomnimo, da je Tonin ob svoji izvolitvi 22. junija napovedal, da ne bo ovira prihodnji koaliciji in da se je s predsedniške funkcije pripravljen umakniti, ko bo prihodnja koalicija znana. Kot so pojasnili v NSi-ju, zdaj ko se LMŠ s še štirimi strankami pogovarja o manjšinski vladi s podporo Levice, iščejo pot, da se Toninova obljuba postopkovno učinkovito in pravilno izpelje.



Je pa treba pred Toninovim odstopom izvoliti podpredsednika, ki bo namesto njega vodil sejo, navajajo v državnem zboru (DZ), kjer so pojasnili, da morajo biti pred Toninovim odstopom imenovani podpredsedniki oziroma vsaj eden od njih, ki bo lahko vodil sejo namesto Tonina. Temu bo funkcija prenehala, ko se bo DZ seznanil z njegovim odstopom.



Seje v vmesnem času ne more voditi najstarejši poslanec, saj je to predpisano le za ustanovno sejo ob začetku mandata do izvolitve predsednika DZ-ja, so še pojasnili.