Tudi SAB razmišlja o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado

Iskanje koalicije 2018

8. avgust 2018 ob 15:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci SAB-a so prispevali podpise pod kandidaturo Marjana Šarca za mandatarja, o vstopu stranke v vlado pa bodo še odločali. Za zdaj razmišljajo tudi o projektnem sodelovanju.

Glede na kadrovski razrez, partnerski sporazum in protokol o sodelovanju bo po napovedih generalnega sekretarja SAB-a Jerneja Pavliča svet stranke odločal, ali je sodelovanje v manjšinski vladi lahko koristno za državo. Njihova prioriteta je polno operativna vlada z več kot 46 glasovi, zato so tudi še vedno zelo zadržani do manjšinske vlade. "Ta pomeni prosti tek, veliko usklajevanja za malo rešitev," je dejal.

Na vprašanje, kako problematična je zahteva Levice po soglasju vsakemu ministrskemu kandidatu posebej, čeprav ne bi sedeli v vladi, je Pavlič odgovoril, da "če želiš uresničevati koalicijski oziroma partnerski sporazum, moraš za to zagotoviti kadre in prevzeti odgovornost". Šarec potrebuje 46 glasov, ima jih 43

Na vprašanje, koliko resnice je v tem, da Bratuškova noče biti ministrica, ampak izključno podpredsednica vlade, je Pavlič odvrnil, da je "veliko resnice v tem, da se resno pogovarjamo, da ne damo ministrov v to vlado". O kadrovskem razrezu se sicer še niso pogovarjali, najprej morajo videti, ali bo sploh mogoče sodelovati v tej vladi, je dejal Pavlič. V SAB-u ne izključujejo možnosti, da bi projektno sodelovali z manjšinsko vlado. "Tudi od kvalitete ministrov je odvisno, ali bomo sposobni uresničiti, kar smo zapisali. Papir prenese vse," je dejal ob tem. Pavlič kritičen do Tomićeve

Rešitve glede zdravstva in upokojencev, ki so jih Pavličevih besedah izpogajali že z NSi-jem, so ostale v pogodbi enako zapisane, preden se je pogajanjem priključila Levica. Tako je bil kritičen do navedb poslanke Levice Violete Tomić, da bi po morebitni podpori Levice Marjanu Šarcu nekatere od socialnih ukrepov izključili iz pogodbe, saj po njegovem mnenju rušijo mir med partnericami, ki poskušajo oblikovati vladno koalicijo. Izpostavil je še, da je SAB-a med pogajanji iz koalicijske pogodbe izvzela kar nekaj rešitev iz predvolilnih zavez. Med njimi je tudi nižanje dohodnine, čemur je nasprotovala Levica. Šarec ima za zdaj 43 podpisov

Stranke peterice, ki se dogovarjajo o o oblikovanju manjšinske vlade, so sicer v DZ vložile kandidaturo Šarca za predsednika vlade s 43 podpisi. Rok za vlaganje mandatarskih kandidatur v drugem krogu po junijskih volitvah se izteče v petek, a ni pričakovati, da bi do takrat kandidaturo vložil še kdo. Glasovanje za mandatarja je predvideno prihodnji petek.

