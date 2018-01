Vlada končuje priprave za pogajanja o stavkovnih zahtevah

Ali bo ministrici Kopač Mrak uspelo zvišati minimalno plačo?

18. januar 2018 ob 07:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada bo po izhodiščih za pogajanjih o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja in imenovanju posebne vladne pogajalske skupine sprejela še nekaj dodatnih usmeritev za pogajalce.

Vladno pogajalsko skupino vodi minister za javno upravo Boris Koprivnikar, njegova namestnica pa bo generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič. Skupina bo delovala v ožji in širši sestavi. Po Koprivnikarjevih besedah pa naj bi se v sredo popoldne že sestala, tako da bodo vladi danes lahko že bolj natančno predlagali usmeritve za nadaljevanje pogovorov.

Koprivnikar je v sredo ponovil, da se lahko pogajajo o tistih zadevah, ki ne predstavljajo vsesplošnih linearnih dvigov plač, in še enkrat pojasnil, da si želijo skupnih pogajanj z vsemi sindikati, ki so postavili stavkovne zahteve.

Vendar pa nekateri sindikati kategorično vztrajajo pri ločenih pogajanjih. Zato so se odločili oblikovati enotno pogajalsko skupino in sindikati, ki se ne bodo želeli pogajati skupaj z drugimi, se bodo ločeno pogovarjali z isto pogajalsko skupino.

Številne napovedane stavke

Pri ločenih pogajanjih vztraja Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je začetek stavke napovedal za 14. februar. Prav tako sta poziv k ločenim pogajanjem na vladno stran naslovila Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki začetek stavkovnih dejavnosti napovedujeta za 13. februar. 12. februarja naj bi začeli stavkati policisti. Do enodnevne opozorilne stavke, ki jo je napovedalo več sindikatov iz pogajalske skupine pod vodstvom Jakoba Počivavška pa je še manj kot teden dni. Hkrati s stavko 24. januarja sindikati napovedujejo tudi protestni shod pred vlado.

Predstavitev zvišanja minimalne plače

Pred sejo vlade bo ministrica za delo Anja Kopač Mrak premierju Miru Cerarju predstavila predlog o zvišanju minimalne plače za 4,7 odstotka, ki je povzročil precej negodovanja zlasti v SMC-ju. Tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman od Kopač Mrakove pričakuje argumente, na katerih temelji predlog za dvig minimalne plače. "Vse številke, ki bi lahko utemeljevale dvig minimalne plače, so precej nižje od predlaganega dviga," je ocenila.

Predlog je sicer izhodišče za razpravo socialnih partnerjev na petkovi seji Ekonomsko-socialnega sveta. Po zakonu o minimalni plači njeno višino za posamezno leto določi resorni minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Pri določitvi se mora upoštevati letna stopnja inflacije v decembru predhodnega leta, lahko pa tudi gibanje plač, gospodarska rast in gibanje zaposlenosti. Višina mora biti v Uradnem listu objavljena do konca januarja posameznega leta, velja pa za delo za polni delovni čas od 1. januarja.

G. C.