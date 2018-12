Vlada zagotovila socialni mir, a obeti za prihodnja leta niso rožnati

100 dni vlade Marjana Šarca

17. december 2018 ob 07:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Prvo trimesečje vlade so najbolj zaznamovala pogajanja s sindikati javnega sektorja, pa dvig minimalne plače, rebalans proračuna.

Socialni mir ob koncu leta je tako zagotovljen. Obeti za prihodnja leta pa so že manj rožnati.

Čez nekaj dni bo minilo prvih 100 dni vlade Marjana Šarca. V tem času naj bi bili javnost in opozicija bolj prizanesljivi do potez nove ekipe, odslej bo šlo zares. Seveda pa vlada že ob svojem nastanku na tradicionalnih 100 dni miru ni mogla računati. V tem času je Šarec že zamenjal enega ministra, javnost je spremljala nekaj bolj ali manj resnih koalicijskih spopadov, opozicija je zahtevala nekaj izrednih sej parlamenta in zagrozila z ustavno obtožbo.

Nova vlada je oblast prevzela v času izjemne gospodarske rasti, ki pa jo je poganjalo zaposlovanje. In to se bo v prihodnje zmanjšalo. Nič čudnega, saj že primanjkuje usposobljenih delavcev, staranje prebivalstva pa tudi kaže učinke. Vlada se menda ne bo spuščala v pokojninsko reformo. V mednarodnih institucijah sicer menijo, da je zanjo tako kot za druge strukturne ukrepe čas prav zdaj. "Naj se jasno izrazim, zdaj je čas za ukrepe, dokler imate rast," je v Sloveniji povedal Bernardin Akitoby z Mednarodnega denarnega sklada.

Rast plač bo letos višja, okrog 4-odstotna in tudi prihodnje leto bodo stroški dela naraščali. Sploh v javnem sektorju, ki si je po minulih dvigih plač zdravnikom in direktorjem izbojeval višje plačne razrede in dodatke za vse javne uslužbence. Nedavni dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja je premier Marjan Šarec pospremil z besedami: "Vsi skupaj se moramo zavedati, da te sindikate sestavljajo ljudje. Ljudje, ki delajo v različnih panogah in tem ljudem bomo omogočili nekaj več."

Če se bodo v prihodnjih letih tudi zaradi dvigov plač javnega sektorja podražile javne storitve, pa bo to še dodaten pritisk na že tako naraščajoče življenjske stroške. Gospodinjstva so previdna in ne trošijo brezglavo, rast njihove porabe je omejena. Tudi podjetja zgolj previdno vlagajo v nove stroje in opremo. Da bi morala biti previdna tudi vlada, ko sestavlja proračunski načrt za 2019, ji sporoča fiskalni svet, drugače bo izgubljena pot vzdržnih javnih financ. Očitno se je vlada odločila za zasuk smeri in z dvigi plač ter transferov ugodila mnogim, ki so opozarjali, da ne čutijo vpliva gospodarske rasti.

Maja Derčar, Radio Slovenija