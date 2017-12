Zahteve po višjih plačah, pokojninah in nižjemu DDV-ju "klasični predvolilni manevri"

Na finančnem ministrstvu pravijo, da so plačni apetiti ušli izpod nadzora

7. december 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na finančnem ministrstvu so izredno zaskrbljeni zaradi številnih groženj s stavkami, ki imajo v ozadju zahteve po zvišanju plač. V proračunu za prihodnje leto je tako masa za plače za 120 milijonov višja kot letos, dodatno popuščanje bi pomenila resno ogrožanje proračunskih ciljev.

V proračunu za prihodnje leto je masa za plače za dobre štiri odstotke višja kot letos, saj so upoštevali odpravo anomalij in sprostitev pri regresu in pokojninskih premijah, odgovarja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec na vprašanje, ali jo skrbijo številne grožnje s stavkami za zvišanje plač. "Jaz sem precej zaskrbljena, lahko na grobo ocenim, da bo v naslednjem letu 120 milijonov več šlo za plače. To so že zdaj konkretne številke, ki so v proračunu."

Za plače v vsem javnem sektorju gre 4,6 milijarde vsako minimalno povečanje se šteje v milijonih, plačni apetiti so po njenem ušli izpod nadzora: "Vsaka odstotna zahteva po zvišanju te mase se meri v 50 milijonih evrov. Takšnih rezerv seveda v proračunu nimamo."

Pa vseeno, tudi sindikati - tako kot ostali - se sklicujejo na visoko gospodarsko rast, ni se jim treba ozirati na proračunske zmožnosti, vlada pa je pol leta pred volitvami. "Če bo vlada popustila kakšnim tem zahtevam, bo šlo za primarno osiromašenje programov, ker bo pač v obstoječem proračunu treba nameniti več za plače."

Ne samo višje plače ali pa predlog DeSUS-a (poračun za neusklajevane pokojnine) - na drugi strani so pri opoziciji zahteve za nižje davke na primer DDV. "Jaz bi rekla, da so to klasični predvolilni manevri. Nižjega DDV-ja si, mislim, ne moremo privoščiti."

Po desetih letih bo namreč proračun znova s presežkom in v nasprotju s preteklimi leti, se za sprotno porabo ne bo treba zadolževati.

Zdenka Bakalar, Radio Slovenija