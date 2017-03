Jarome Iginla Kraljem z dvema goloma že prinesel zmago

Gaudreau zbral štiri točke

10. marec 2017 ob 08:03

New York - MMC RTV SLO

Jarome Iginla je svoj zadnji gol v dresu Colorada dosegel proti Nashvillu, proti isti ekipi pa je zabil tudi v dresu Los Angelesa in odločilno pomagal k zmagi s 3:2.

Kralji so odigrali sploh prvo tekmo po petih dneh. Začeli niso najbolje, saj so večji del tekme zaostajali z golom zaostanka (1:0 in 2:1), a so se obakrat vrnili. Za 1:1 je zadel prav 39-letni Iginla, ki je tekmo odločil tudi v četrti minuti podaljška.

Najvišje zmage so se veselili hokejisti Calgaryja, ki so s 5:0 odpravili Montreal in se veselili osme zaporedne zmage. Johnny Gaudreau je dosegel gol in zbral še tri podaje.

Liga NHL, tekme 9. marca:

LOS ANGELES - NASHVILLE * 3:2

Iginla 26., 64., Gaborik 51.; Jarnkrok 17., Fiala 42.



CAROLINA - NY RANGERS 4:3

TORONTO - PHILADELPHIA 4:2

TAMPA BAY - MINNESOTA 4:1

CHICAGO - ANAHEIM 0:1

COLORADO - NEW JERSEY 3:2

CALGARY - MONTREAL 5:0

PHOENIX - OTTAWA * 2:3

VANCOUVER - NY ISLANDERS * 3:4

SAN JOSE - WASHINGTON 4:2

* - v podaljšku

Tekme 10. marca:

COLUMBUS - BUFFALO

DETROIT - CHICAGO

FLORIDA - MINNESOTA

ST. LOUIS - ANAHEIM

EDMONTON - PITTSBURGH

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 68 38 22 8 84 OTTAWA SENATORS 66 38 22 6 82 BOSTON BRUINS 67 35 26 6 76 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 66 44 15 7 95 COLUMBUS BLUE JACKETS 65 42 17 6 90 PITTSBURGH PENGUINS 65 41 16 8 90 WILD CARD NEW YORK RANGERS 68 43 23 2 88 NEW YORK ISLANDERS 66 32 23 11 75 ------------------------------------- TORONTO MAPLE LEAFS 66 30 22 14 74 TAMPA BAY LIGHTNING 66 31 26 9 71 PHILADELPHIA FLYERS 66 31 27 8 70 FLORIDA PANTHERS 65 29 25 11 69 BUFFALO SABRES 67 27 27 12 66 CAROLINA HURICANES 64 27 27 10 64 NEW JERSEY DEVILS 67 25 30 12 62 DETROIT RED WINGS 65 25 29 11 61 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 65 42 17 6 90 CHICAGO BLACKHAWKS 66 42 19 5 89 NASHVILLE PREDATORS 67 32 24 11 75 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 66 40 19 7 87 ANAHEIM DUCKS 67 35 22 10 80 EDMONTON OILERS 66 35 23 8 78 WILD CARD CALGARY FLAMES 67 37 26 4 78 ST. LOUIS BLUES 65 33 27 5 71 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 66 32 28 6 70 WINNIPEG JETS 68 30 32 6 66 VANCOUVER CANUCKS 67 28 30 9 65 DALLAS STARS 67 27 30 10 64 ARIZONA COYOTES 66 23 35 8 54 COLORADO AVALANCHE 66 19 44 3 41

S. J.