Rusi in Finci polfinalisti svetovnega prvenstva

Zvečer še Kanada - Nemčija in Švica - Švedska

18. maj 2017 ob 16:12,

zadnji poseg: 18. maj 2017 ob 18:46

Köln, Pariz - MMC RTV SLO

Ruski hokejisti so bili v četrtfinalu svetovnega prvenstva elitne divizije s 3:0 boljši od Češke, Finska pa se je v polfinale prebila po zmagi nad ZDA (2:0).

Rusija se je četrtič zapored uvrstila v polfinale, brani pa bron z domačega prvenstva. Tudi Čehi so imeli nekaj priložnosti v prvi tretjini, sprožili tudi pet strelov več, a z 2:0 so jo dobili Rusi. Povedli so v deveti minuti, ko je Sergej Plotnikov, ki je nekaj časa preigraval, z leve podal na drugo stran, kjer je češka obramba pustila Dmitrija Orlova povsem samega. Ruski branilec je izkoristil veliko luknjo v nasprotnikovi obrambi, zadrsal pred vrata in pod lovilko Pavla Francouza plošček spravil v mrežo. Slabih met minut kasneje je Rusija kaznovala izključitev Jakuba Jerabka. Jevgenij Kuznecov je izza vrati podal Nikiti Kučerovu, ki je z natančnim strelom pod prečko povišal rusko prednost.

Tudi v drugi tretjini so češki hokejisti večkrat poskusili. Razmerje v strelih je bilo 9:6, a mreži sta ostali v tem delu igre ostali nedotaknjeni. V zadnji tretjini pa so Čehom pošle moči. Rusi so bili nevarnejši, šest minut pred koncem pa so zabili zadnji žebelj v češko krsto, ko so izpeljali hiter protinapad. Kučerov je z leve podal pred vrata, uspešno pa je akcijo zaključil Artemi Panarin.

Tretjič v štirih letih bodo v polfinalu zaigrali Finci. Aktualni svetovni podprvaki so imeli v skupinskem delu kar nekaj težav. Klonili so tudi proti na papirju bistveno slabšim reprezentancam in v skupini zasedli četrto mesto. Na drugi strani so Američani po porazu z Nemčijo nanizali šest zaporednih zmag in dobili tudi dvoboj z Rusi za prvo mesto v skupini B, toda klonili so v četrtfinalu.

V prvi tretjini sta mreži mirovali, so pa levi odlično začeli drugi del. Po 26 sekundah je bil izključen Anders Lee, 35 sekund pa so Finci potrebovali, da so številčno premoč na ledu izkoristili. Na modri črti sta kombinirala Ville Lajunen in Sebastian Aho, ki je streljal. Ploščico je proti vratom preusmeril Veli-Matti Savinainen, vendar je bil Jimmy Howard na mestu. Toda pred vrati je bil na pravem mestu Mikko Rantanen. Prvi njegov poskus je Howard še ubranil, finski napadalec pa je nato plošček le spravil za njegov hrbet. V zadnji tretjini so ZDA vse moči usmerile v napad, toda po izbuljeni ploščici Bradyja Skjeija sta v protinapad krenila Juhamatti Aaltonen in Joonas Kemppainen. Trikrat sta si izmenjala ploščico in s tem izigrala Charlieja McAvoya in Howarda, Kemppainen pa se je vpisal med strelce.

Zvečer se bosta v francoski prestolnici pomerili še Švica in Švedska, v Kölnu pa bodo gostitelji izzvali svetovne prvake Kanadčane. Nemce čaka dvoboj s svetovnimi prvaki, ki so klonili le proti Kanadi v podaljšku in bili prvi v skupini B. Nemčija se je naprej prebila po zadnji tekmi, ko je bila boljša od Latvije po kazenskih strelih. Nemci so imeli točko več od petih Latvijcev.

Četrtfinale:

ZDA - FINSKA (Köln)

0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Rantanen 22., Kemppainen 47.

RUSIJA - Češka (Pariz)

3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Orlov 9., Kučerov 14., Panarin 54.



Ob 20.15:

KANADA - NEMČIJA (Köln)



ŠVICA - ŠVEDSKA (Pariz)

T. J.