Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Srbija bo v svoji skupini prva ali druga. Turki morajo premagati Latvijo, sicer bodo četrti in v osmini finala naletijo na Špance. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Danes znani vsi udeleženci osmine finala

Zanimiv razplet v skupini D

7. september 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 13:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes se bo na evropskem košarkarskem prvenstvu razpletlo v skupinah C in D. Z zanimanjem bodo odločitev spremljali tudi v slovenskem taboru, saj bo iz teh skupin prišel morebitni četrtfinalni nasprotnik.

Slovenija bi se v primeru zmage nad Ukrajino namreč v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem obračuna med drugouvrščenim moštvom iz skupine D in tretjeuvrščenim iz skupine C.

V skupini C je jasno, da je Španija prva in Hrvaška druga. V osmini finala sta tudi Črna gora in Madžarska. Črnogorci bodo tretji v primeru zmage nad Romunijo ali pa še prej, če Španija popoldne premaga Madžarsko. Češka in Romunija nimata več možnosti za napredovanje.

Precej bolj zapleteno je v skupini D. Srbija bi bila prva v skupini, če premaga Belgijo in Latvija v večernem dvoboju obračuna s Turčijo. V tem primeru bi bila Latvija druga. Če Turčija premaga Latvijo, bi bila Srbija druga za Rusijo, ki ne bi smela imeti težav z Veliko Britanijo.

SKUPINA C



Ob 13.30:

ČEŠKA - HRVAŠKA

-:- (17:28, -:-, -:-, -:-)



Ob 16.15:

MADŽARSKA - ŠPANIJA

Ob 19.45:

ČRNA GORA - ROMUNIJA



SKUPINA D



Ob 13.30:

RUSIJA - VELIKA BRITANIJA

-:- (23:16, -:-, -:-, -:-)



Ob 16.15:

BELGIJA - SRBIJA

Ob 19.45:

LATVIJA - TURČIJA

OSMINA FINALA

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA

Nedelja:

ŠPANIJA - D4

D2 - C3

HRVAŠKA - D3

D1 - C4

R. K.