Dvoboj velikanov CSKA-ju, pomagalo ni niti Dončićevih 21 točk

Zmaga za Anadolu Efes, Dragićevih 18 točk

1. februar 2018 ob 16:15,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 22:55

Moskva - MMC RTV SLO

Že uvodna tekma v 21. krogu Evrolige je postregla z derbijem med CSKA Moskvo in Realom iz Madrida. Zmaga je ostala v Moskvi, priigrali so si jo z odlično igro v prvem polčasu (93:87).

Moskovčani so si namreč v prvem polčasu priigrali kar 26 točk prednosti, kar je kljub pritiskom Reala v zadnji četrtini zadostovalo za uspeh CSKA-ja, ki je še naprej na vrhu lestvice v omenjenem tekmovanju.

Pri Realu je znova blestel slovenski reprezentant Luka Dončić, v 30 minutah je dosegel 21 točk (5/10 za dve, 2/5 za tri), dodal pa je še pet skokov, pet asistenc in tri ukradene žoge. Drugi slovenski reprezentant v vrstah kraljevega kluba, Anthony Randolph, se je po dolgem času vrnil na parket, v 13 minutah je vknjižil šest točk (3/4 za dve, 0/2 za tri).

Silovit začetek CSKA-ja

Moskovska ekipa je tekmo začela silovito, hitro so prišli do dvomestne prednosti (12:3), razlika pa je le naraščala. Po trojki Rodrigueza so imeli 19 točk naskoka (24:5), do konca prve četrtine pa so povedli že za 22 točk (33:11).

Tudi v drugi četrtini jim je uspelo ohraniti pridobljeno prednost, po odlični akciji nekdanjih realovcev Rodrigueza in Hunterja, ki je atraktivno zabil, je CSKA vodil za 26 točk (50:24), do odhoda na odmor pa je Carroll s trojko malenkost znižal zaostanek (54:31).

Po vrnitvi na parket so varovanci Pabla Lasa zaigrali malenkost bolje, po uspešno izpeljanem protinapadu Dončića, ki ga je sam tudi zaključil, je Real zaostajal za 17 točk (59:42). Dončić je poskrbel za dodatno zmanjšanje, ko je zadel trojko (60:45). A CSKA je odgovoril na enak način, natančen je bil Kurbanov (63:45). Sledila je še ena trojka na obeh straneh, zadela sta Campazzo in Rodriguez (66:48). Trener CSKA-ja Dimitri Itoudis je moral svoje varovance poklicati na posvet, ko je Randolph zadel (podal mu je Dončić) za nov priključek (69:55). Gostitelji so v zadnjo četrtino vstopili z 18 točkami naskoka (78:60).

Real izkoristil strelski mrk Moskovčanov

Uvodne minute v odločilni četrtini so pripadle Realu, ki je izkoristil neučinkovitost CSKA-ja, po košu Thompkinsa je ekipi ločilo le še deset točk (78:68). Po košu Carrolla pa je Real po dolgem času zaostajal le še za osem točk (78:70). Strelski mrk CSKA-ja, trajal je skoraj pet minut, je prekinil Antonov s črte prostih metov (80:70). Veteran Fridzon je nato zadel trojko (83:70), ki pa še ni zagotovila mirnega zaključka gostiteljem. Real je dobil trojke (83:75).

Dve minuti do konca je Hunter poskrbel za novo dvomestno prednost CSKA-ja (89:78), a je Thompkins vrnil s trojko (91:83). Naslednjo minuto sta bili obe ekipi neučinkoviti. Prva je zadela ruska ekipa, proste mete je uspešno izvedel Higgins (93:83). Časa za veliki preobrat je bilo vse manj, Real se je sicer 13 sekund do konca približal na šest točk zaostanka (93:87), a več kot to jim ni uspelo.

Dragić spet odličen

Če sta brez zmage ostala Dončić in Randolph, pa se te veseli Zoran Dragić, ki je pri uspehu Anadolu Efesa nad Valencio (82:66) dosegel 18 točk (3/6 za dve, 4/8 za tri), tri skoke in dve asistenci v 30 minutah.

Ljubljančan je bil drugi strelec Efesa. Prvi je bil Errick McCollum s 24 točkami. Pri Valencii se je Erick Green ustavil pri 18 točkah.

Udrih brez točke

Na parket je stopil še en Slovenec Beno Udrih, ki se je z Žalgirisom iz Kaunasa veselil zmage nad Maccabijem iz Tel Aviva z 99:84. Udrih je odigral deset minut in vpisal tri skoke in dve podaji, a ostal brez zadetega koša.

EVROLIGA

21. KROG



CSKA MOSKVA - REAL MADRID

93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)

Rodriguez 18, Higgins 16, Clyburn in Hunter po 11; Dončić 21 (5/10 za dve, 2/5 za tri), 5 skokov, 5 podaj in 3 ukradene žoge v 30 minutah, Carroll 16.

ANADOLU EFES - VALENCIA

82:66 (23:19, 20:12, 20:22, 19:13)

McCollum 24, Dragić 18 (3/6 za dve, 4/8 za tri), 3 skoki in 2 podaji v 30 minutah; Green 18.

BARCELONA - OLIMPIA MILANO

81:83 (25:15, 23:27, 14:22, 19:19)

Tomić 14, Koponen 11; Goudelock 20, Gudaitis 16, Pascolo 12.

ŽALGIRIS - MACCABI

99:84 (26:20, 27:26, 23:16, 23:22)

Jankunas 17, Pangos 16, Toupane 15 ... Udrih brez točke (0/2 za dve), 3 skoki in dve asistenci v 10 minutah; Roll 17, Parakhouski 14.

OLYMPIACOS - FENERBAHČE

95:70 (34:18, 11:18, 26:18, 24:16)

Spanulis in Strelnieks po 19, McLean in Printezis po 12; Muhammed 24.

Petek ob 18.00:

HIMKI - UNICAJA MALAGA

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - PANATHINAIKOS

Ob 20.30:

BASKONIA - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: CSKA MOSKVA 21 17 4 +224 38 OLYMPIACOS 21 14 7 +27 35 FENERBAHČE 21 14 7 +98 35 REAL MADRID 21 13 8 +128 34 ŽALGIRIS 21 13 8 +16 34 PANATHINAIKOS 20 13 7 +44 33 MACCABI 21 11 10 -49 32 HIMKI MOSKVA 20 11 9 -9 31 ------------------------------------ BASKONIA 20 9 11 +20 29 UNICAJA MALAGA 20 8 12 -70 28 CRVENA ZVEZDA 20 8 12 -85 28 BARCELONA 21 7 14 +35 28 VALENCIA 21 7 14 -64 28 OLIMPIA MILANO 21 7 14 -93 28 BROSE BAMBERG 20 7 13 -115 27 ANADOLU EFES 21 6 15 -106 26

D. S.