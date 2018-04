Evroliga: Panathinaikos - Real Madrid

Na krilih Rodrigueza CSKA do vodstva z 2:0

19. april 2018 ob 18:51,

zadnji poseg: 19. april 2018 ob 21:30

Atene,Moskva - MMC RTV SLO

Košarkarji Real Madrida imajo po bolečem torkovem porazu priložnost, da popravijo vtis, ki so ga pustili na prvi tekmi četrtfinala Evrolige, ko je Panathinaikos slavil s kar 95:67.

Luka Dončić in soigralci so bili v Oaki, dvorani, ki nosi ime legendarnega grškega košarkarja Nikosa Galisa, popolnoma izgubljeni. Pao je tekmo odprl z 20:0 in ves čas imel nadzor nad potekom srečanja. Nerešljiva uganka je bil Nick Calathes. Izvrstni grški branilec je bil statistično najboljši posameznik prvih tekem, postavil pa je tudi rekord evroligaške končnice s 16 podajami. V veliko pomoč mu je bil soigralec Mike James, ki je dal 24 točk. Real Madrid ima težave na zunanjih položajih, saj je poškodovan Facundo Campazzo, Sergio Llull pa še ni pripravljen za tekme. Slovenska reprezentanta Anthony Randolph in Dončić sta prispevala po 11 oziroma deset točk.

"Več energije moramo vložiti v drugo tekmo. Moramo se boriti za vsako izgubljeno žogo, vsak skok in biti ves čas osredotočeni. James in Calathes sta izjemna košarkarja. Biti moramo agresivni in izvajati nanju velik pritisk. Tak mora biti načrt. Ne smemo si dovoliti, da bi tekmo začeli podobno, kot smo prvo. Vendarle pa je to le ena tekma in zaostajamo le z 1:0. Moramo pozabiti prvo srečanje in se osredotočiti na nadaljevanje," je po porazu na prvi tekmi povedal Dončić.

V moskovskem četrtfinalu CSKA vodi z 2:0, potem ko je bil na drugi tekmi od Himkija boljši z 89:84. Da se rdeči armadi, ki je bila po rednem delu Evrolige prva, odsotnost najboljšega posameznika Nanda de Coloja, ki se je poškodoval na prvi tekmi serije, ni poznala, je poskrbel Sergio Rodriguez. Chacho je odlično vodil domačo igro, v statistiko vpisal 26 točk in deset podaj, srečanje pa končal s statističnim indeksom 36.

Himki je sicer dobil prvi polčas za dve točki. Takšen je bil njegov zaostanek pred zadnjo četrtino, ko pa je CSKA na krilih Coryja Higginsa naredil serijo 11:2, s čimer je povedel z dvomestno razliko. Anthony Gill, ki je bil najboljši pri gostih s 24 točkami, je poskrbel, da se je Himki povsem približal, a je kakršne koli dvome o zmagovalcu s prostima metoma razblinil Higgins, ki se je ustavil pri 19 točkah. CSKA je mestnega tekmeca v tej sezoni premagal že šestič, zmagovita serija največjega ruskega kluba nad Himkijem pa zdaj traja že 16 tekem.

Četrtfinale, druge tekme:

CSKA MOSKVA - HIMKI MOSKVA 2:0

89:84 (24:22, 19:23, 25:21, 21:18)

Rodriguez 26 in 10 podaj, Higgins 19, Clyburn 16, Hunter 14, Antonov 12; Gill 24, Šved 12, Marković in Anderson po 11.

Ob 20.15:

PANATHINAIKOS - REAL MADRID 1:0

-:- (21:16, 19:20, -:-, -:-)



Petek ob 19.45:

FENERBAHČE - BASKONIA 1:0



Ob 20.15:

OLYMPIACOS - ŽALGIRIS 0:1

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage po sistemu 2-2-1. Zaključni turnir najboljše četverice bo med 18. in 20. majem v Beogradu.

Tilen Jamnik