Košarkarji po zmagi nad Hrvaško močnejši za Murića

Murić ni več član Zielone Gore

6. september 2018 ob 16:32

Zreče - MMC RTV SLO

Košarkarski reprezentanci, ki se pripravlja na četrti cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, se je v Zrečah pridružil Edo Murić.

V sredo so varovanci Rada Trifunovića s 87:86 v Varaždinu ugnali Hrvate. Zmaga je bila presenetljiva, saj ima Dražen Anzulović na voljo skoraj popolno zasedbo – tudi s štirimi NBA-jevci – na drugi strani pa so evropski igralci odigrali s pomlajeno in močno oslabljeno ekipo, ki pa je blestela pri metu izza črte, navdušila pa s pristopom in nepopustljivostjo.

V soboto se bosta izbrani vrsti znova pomerili v Celju, tedaj pa bo Trifunović lahko računal na še enega moža z lanskega EuroBasketa, Eda Murića, ki bo zdajšnji zasedbi s svojimi izkušnjami v veliko pomoč. "Zelo sem vesel prihoda Eda Murića, ki bo na treninge in tekme vnesel veliko pozitivne energije in znanja. Murić bo že danes seznanjen z novimi taktičnimi zamislimi v naši igri. Edo bo zagotovo izjemno pomemben člen reprezentance na prihajajočih tekmah," je povedal selektor.

"Vesel sem, da sem se pridružil reprezentanci. Včeraj sem opravil še zadnje zdravniške preglede, nato pa sem si ogledal pripravljalno tekmo proti Hrvaški. Fantje so pokazali pravi karakter in borbeno igro. Reprezentanci bom pomagal s svojimi izkušnjami, energijo in dodatno stopnjo borbenosti na igrišču," je ob prihodu v reprezentanco povedal 26-letni Ljubljančan, ki je medtem postal prost igralec, saj je poljska Zielona Gora prekinila sodelovanje z njim.

Slovenija se pripravlja na četrti cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Najprej jo v petek, 14. septembra, čaka gostovanje v Rigi. Po obračunu z Latvijo pa bo v ponedeljek, 17. septembra, doma gostila Turčijo. Po prvem delu kvalifikacij so evropski prvaki v zelo slabem položaju, saj so na šestih tekmah zmagali le dvakrat in si močno otežili pot na svetovno prvenstvo. Obenem je reprezentanca še močno oslabljena, saj manjka večina nosilcev. Okoli 9. septembra naj bi se sicer pridružili nekateri, ki igrajo v Španiji in Nemčiji.

Pripravljalni tekmi, Celje, sobota ob 20.00:

SLOVENIJA - HRVAŠKA

Varaždin:

HRVAŠKA - SLOVENIJA

86:87 (16:18, 21:27, 24:26, 25:16)

Mustapić 25, Bogdanović 17, Šarić 15, Žižić 12, Zubac 6, Perić in Ramljak po 4, Bilinovac 3; Čebašek (met za tri 5/7) 22, Mesiček 14, Rebec 12 in 10 podaj, Lapornik 11, Glas 10, Zagorac 8, Bratec in Vidmar po 5.

T. J.