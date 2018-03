Zmaji v Stožicah vrnili udarec Sixt Primorski

Peti krog Lige za prvaka

30. marec 2018 ob 19:43,

zadnji poseg: 30. marec 2018 ob 21:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so v petem krogu Lige za prvaka visoko porazili Sixt Primorsko. V Stožicah so bili boljši s 85:56.

Tekma ni upravičila imena derbija, saj so si zmaji že zgodaj zagotovili zmago. Ob polčasu so vodili s 54:29, tigri pa se niso uspeli vrniti v igro. Z zmago so varovanci Zorana Martića skočili na vrh lestvice Lige za prvaka.

Pri zmagovalcih so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk, Devin Morgan 21, Domen Lorbek 14, Devin Oliver in Erjon Kastrati po 12. Pri poražencih je bil prvi strelec Marjan Čakarun, prispeval je 10 točk in 11 skokov.

Ljubljančani so bili v prvem polčasu popolni gospodarji stoženskega parketa. Že prvo četrtino so zanesljivo dobili, v drugi pa popolnoma nadigrali tekmeca. Vodstvo domačih se je iz minute v minuto večalo, pri čemer so prednjačili D. Lorbek, Oliver in Morgan. Prav slednji je v 18. minuti s prostima metoma zadel že za 52:25.

Drugi polčas je bil bolj ali manj formalnost, še posebej po tem, ko je v 22. minuti Mitch McCarron zadel za 58:31. V nadaljevanju so Ljubljančani brez posebnih težav nadzorovali potek tekme in zanesljivo slavili.

Šlo je za dvoboj aktualnega državnega prvaka in pokalnega zmagovalca. Sixt Primorska je ravno v polfinalu pokala premagala zmaje in se na koncu veselila zmage. To je bil prvi naslov v zgodovini koprskega kluba.

Izjave po tekmi

Zoran Martić, trener Petrola Olimpije: "Popolnoma zaslužena zmaga. Imeli smo pravo energijo od prve minute naprej. Vse skupaj pa ima grenak priokus, ker smo utrpeli novo ne ravno nedolžno poškodbo (McCarron ima zlomljen nos, op. a.). In to znova ravno na zunanji poziciji. Od te poškodbe naprej se je poznalo, da organizacija naše igre ni več prava. V napadu smo zato morali nekoliko improvizirati, a v obrambi smo prikazali solidno igro vseh 40 minut."

Jurica Golemac, trener Sixt Primorske: "Bili smo brez prave energije in fokusa. Tako ne moreš igrati proti Olimpiji, ki je bila po porazu s Heliosom zelo motivirana. Fantom lahko zamerim zgolj to, da fokus ni bil pravi. V tej sezoni smo odigrali že veliko tekem in si zastavili različne cilje, sedaj je pred nami zaključni turnir regionalnega tekmovanja. Iz današnje tekme moramo nekaj izvleči, da se nam takšne stvari ne bodo več ponovile."



LIGA NOVA KBM

LIGA ZA PRVAKA, 5. krog

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

85:56 (25:18, 29:11, 12:16, 19:11)

1.000; Morgan 21, D. Lorbek 14, Oliver 13, Kastrati 12, McCarron 9, Sanon 7; Čakarun 10, Ferme, King in Mulalić po 9.

Sobota ob 19.00:

ROGAŠKA - HELIOS SUNS



ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - KRKA



Nedelja ob 18.00:

ILIRIJA - ŠENTJUR

LESTVICA Liga za prvaka: PETROL OLIMPIJA 5 4 1 9 SIXT PRIMORSKA 5 3 2 8 KRKA 4 3 1 7 ROGAŠKA 4 2 2 6 ŠENČUR 4 2 2 6 ŠENTJUR 4 1 3 5 HELIOS SUNS 4 1 3 5 ILIRIJA 4 1 3 5

LIGA ZA OBSTANEK, 5. krog



LTH CASTINGS - CELJE



MES. PRUNK SEŽANA - TER. OL. PODČETRTEK



ZLATOROG - HOPSI POLZELA

LESTVICA Liga za obstanek: ZLATOROG 4 4 0 8 HOPSI POLZELA 4 4 0 8 TERME OLIMIA PODČETRTEK 4 2 2 6 MESARIJA PRUNK SEŽANA 4 2 2 6 LTH CASTINGS 4 0 4 4 CELJE 4 0 4 4

D. S.