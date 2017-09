Handanović: Igrali smo toliko, kot so nam dovolili

27. september 2017 ob 09:21

Mariborski nogometaši si bodo za vedno zapomnili 27-letnega Francoza tunizijskih korenin Wissama Ben Yedderja, ki jih je v dresu Seville s hat trickom pokopal v drugem krogu Lige prvakov.

170 centimetrov visoki napadalec je bil izjemen. Na vrata Jasmina Handanovića je sprožil osem strelov, šest jih je šlo v okvir gola. Ustvaril si je štiri priložnosti, izkoristil tri. Njegova natančnost pri podajah je bila 86-odstotna.

Ben Yedder je še leta 2010 igral za francosko futsal reprezentanco. Leta 2010 se je pridružil Toulousu, kjer pa je v prvi plan prišel v sezoni 2012/13, ko je v prvenstvu zabil 15 golov. Prvi strelec ekipe je bil tudi v naslednjih treh sezonah, ko je dosegel 16, 14 in 17 golov. Lani ga je za devet milijonov evrov kupila Sevilla.



"Mislim, da je bil to moj peti hat trick v poklicni karieri, a seveda najbolj pomemben, saj je bil dosežen pred domačimi navijači in proti tekmecu v Ligi prvakov," je povedal Ben Yedder, ki je v tej sezoni v izvrstni formi, saj je na osmih tekmah vknjižil kar sedem zadetkov.

Trener Maribora Darko Milanič pravi, da se je zavedal nevarnosti, ki je pretila. "Ben Yedder nas ni presenetil. Nihče nas ni. Ko smo zaprli sredino, je bilo v redu, ko je nismo, smo prejeli gol," je dejal Milanič.

Razlika v kakovosti je bila očitna in vijoličasti so na trenutke delovali povsem nebogljeno ob razigranemu tekmecu. "Nasprotnik je kvaliteten in hiter, s podvajanjem smo skušali to kompenzirati, kar ti na dolgi rok pobere nekaj moči. V nepravem trenutku smo prejeli zadetek, ko smo po nekaj minutah dobili občutek, da lahko igramo. Tega je bilo premalo, čez celotno tekmo smo imeli občutek, da bi lahko katero od akcij bolj tekoče odigrali in da bi lahko bili bolj nevarni. Nažalost ni bilo tako, potem pa je nasprotnik, ki ima kvaliteto, to izkoristil," je povedal Milanič.

Srečanje je bilo odločeno že v prvem polčasu, ko je Sevilla povedla z 2:0. "Ko smo v nekaterih situacijah malo zamudili in prostora nismo zaprli dovolj dobro, so povedli na 2:0. Potem so kontrolirali tekmo. Mi smo sicer v drugem polčasu pokazali kompaktnost. Kvaliteta je bila tista, ki je odločila tekmo, čeprav smo pokazali veliko želje," je še dodal Milanič.

Še višji poraz je preprečil Handanović, ki je nekajkrat izvrstno posredoval. "Težka na tekma na vročem stadionu. Igrali smo toliko, kot so nam dovolili. Res gre za dobro ekipo. Takoj, ko se odpreš, najdejo prosto in te kaznujejo. Še ena izkušnja več za vse nas," je premoč nasprotnika priznal Handanović. Podobnega mnenja je bil tudi kapetan Marcos Tavares: "Zahtevna gostujoča tekma. Sevilla je zelo močna in nevarna. Začeli smo dobro, toda prvi gol je porušil naše načrte. Zdaj moramo ponovno dvigniti glave in iti naprej."

Argentinski trener na klopi Seville Eduardo Berizzo je bil razumljivo zadovoljen: "V napadu smo bili bolj direktni in rezultati so takoj vidni. Takoj smo nasprotniku dali vedeti, kdo je gospodar na igrišču. Zadovoljen sem tudi, ker so igralci izpolnjevali nekoliko nenavadne naloge, ki sem jih zadal. Zmaga na domači zelenici mi pomeni veliko več kot to, da smo vodilni v skupini E."

Naslednjo tekmo v Ligi prvakov bo Maribor odigral 17. oktobra, ko v Ljudski vrt prihaja Liverpool. Angleži imajo po dveh tekmah le točko več od vijoličastih.

