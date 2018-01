Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Denis Klinar bo igral v prvi madžarski ligi, kjer vodi Ferencvaros. Puskas Akademia je na osmem mestu. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Nogometaši Olimpije oprav... Dodaj v

Klinar zapušča Olimpijo, prihaja Uremović

Prvi skupni trening v ponedeljek

11. januar 2018 ob 18:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Denis Klinar leto in pol pred iztekom pogodbe zapušča Olimpijo. Desni bočni branilec se seli na Madžarsko, kjer bo igral za ekipo Puskas Akademia.

25-letni Klinar je v Stožice prišel pred sezono 2015/16 in v zeleno-belem dresu zbral 63 nastopov ter dosegel dva gola. Maja 2016 se je veselil tudi prvega naslova državnega prvaka po letu 1995.

V sredo so prvi nogometaši Olimpije opravili s testiranji na Inštitutu za šport. Prvi skupni trening bodo opravili v ponedeljek, na domačih tleh pa bodo vse do zadnjega dne v mesecu, ko se bodo odpravili na priprave na turško obalo v Belek. Zaključni del pripravljalnega obdobja bo opravljen v Čatežu.

"V glavnem bomo trenirali dvakrat dnevno in igrali pripravljalne tekme. V kolikor bo prišlo do kakšnih manjših težav, predvsem zaradi intenzivnosti dela, potem bomo plan modificirali. Do odhoda v Turčijo bomo v Ljubljani, kjer bomo odigrali tri pripravljalne tekme. Delali bomo na vseh elementih telesne pripravljenosti, potem pa sledi odhod v Turčijo. Mislim, da smo lahko optimistični pred nadaljevanjem sezone. Poskušali bomo nadaljevati v jesenskem slogu in se boriti za obe lovoriki. Verjamem v fante in v to, da bomo na koncu srečni ter se veselili dvojne krone," je dejal trener Igor Bišćan.

Hrvaški strokovnjak bo imel na voljo tudi okrepitev na mestu branilca. V Ljubljano je iz zagrebškega Dinama prišel 20-letni Filip Uremović. V prvem delu letošnje sezone je bil kapetan druge ekipe Dinama, vodilnega moštva druge hrvaške lige.

"Gre za nogometaša, ki je vajen boja za vrh lestvice in ga naš strokovni štab dobro pozna. Obstajajo možnosti glede potencialnih odhodov in prihodov, ampak zaenkrat je to vse. Normalno, nisem samo jaz odgovoren za to. Tu sta tudi Mladen Rudonja in predsednik, ki se ukvarjata s tem," je še dodal Bišćan.

A. G.