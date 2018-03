Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Pri izreku globe pa je Rogelj upošteval tudi mariborsko predkaznovanost. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Maribor kaznovan z globo 2.100 evrov

Neprimerno vedenje navijačev na tekmi 21. kroga

9. marec 2018 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora niso najbolje začeli spomladanskega dela prvenstva, zdaj pa bodo morali v klubu seči še v blagajno zaradi nešportnega obnašanja navijačev.

Kot je danes kazen utemeljil disciplinski sodnik NZS-ja Roman Rogelj, je za 2.100 evrov finančne kazni posledica nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so na tekmi 21. kroga proti Rudarju 6. marca, ki se je končala z 2:2, večkrat prižgali bakle na tribuni in obmetavali dodatnega pomočnika sodnika s snežnimi kepami.

Pri izreku globe pa je Rogelj upošteval tudi mariborsko predkaznovanost.

