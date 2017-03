Poudarki Odmevi po tekmi Prve lige TS Gorica - Maribor (2:4) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Marko Šuler je že dolgo nepogrešljivi član začetne enajsterice Maribora. Foto: www.alesfevzer.com Skozi vso tekmo se je videlo, da nam Goričani lahko povzročajo težave. Osredotočili so se na to, da nam zaprejo prostor na svoji polovici in odigrajo žoge za našimi branilci, kar so delali dobro. Pri tem se sprva nismo znašli dobro, toda nato smo dobro odgovorili na njihovo strategijo. Pretehtala je naša individualna kakovost v napadu. Napadalci so igrali zelo dobro, vsi goli so bili zelo lepi. Jasno pa je, da je lahko Maribor še boljši. Zdaj imamo veliko prednost, ki jo želimo obdržati oziroma še povečati. Upam le, da bomo v nadaljevanju bolj sproščeni. Že v preteklosti se je pokazalo, da imamo s takšnimi situacijami določene težave. V lanski sezoni, denimo, smo ujeli Olimpijo, a je nismo uspeli prehiteti. Darko Milanič VIDEO Zahović na vrhu lestvice... VIDEO Šest golov v Novi Gorici... Sorodne novice Šov Vršiča in Zahovića na derbiju v Novi Gorici Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šuler o Luki Zahoviću: Vedno pravim, da kri ni voda

"Dolgo časa ga ni, potem pa eksplodira"

8. marec 2017 ob 07:20

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Dare Vršič in Luka Zahovič sta po dvakrat zadela, Milivoje Novaković je trikrat podal, pomembno vlogo pri zmagi Maribora nad Gorico pa je imel tudi Marko Šuler, začetnik akcije pri prvih dveh golih.

Mariborčani do 35. minute niso uspeli prebiti obrambe gostiteljev, nato pa so to storili z dvema podajama koroškega branilca Novakoviću, ki je potem zaposlil Vršiča. Še posebej lepa je bila akcija v 41. minuti, ko je Šuler z dolgo diagonalno podajo našel glavo Novakovića, sledil pa je zadetek za vodstvo z 1:2.

"Če so bolj zaprte postavitve, mora tudi štoper kdaj presekati igro. Rad tako igram, rad sem aktiven. Tudi na treningu vadimo takšne stvari," je po tekmi, končalo se je z 2:4, dejal izkušeni vodja mariborske obrambe, ki bo v četrtek dopolnil 34 let.

"V prvem polčasu so nas tekmeci čakali, zgostili so sredino, nismo imeli veliko prostora. Imeli smo kar nekaj težav pri organizaciji igre. Zelo slabo smo sprejemali žoge naprej, nismo bili pravi pri globinskih žogah. Tudi ko smo imeli priložnost odigrati naprej, smo odigrali nazaj. Nato smo našli rešitev s prenosom žoge na napadalca in dvakrat zadeli. Verjetno tekmec ni bil pripravljen na to," je razmišljal Darko Milanič.

Korak bližje vpoklicu v reprezentanco?

V drugem polčasu je dvakrat udaril Luka Zahović, ki si z Dominikom Glavino spet deli prvo mesto na lestvici strelcev, oba imata po 13 zadetkov. Mojstrski je bil njegov gol v 85. minuti, ko si je žogo s peto podal čez glavo in z lobom matiral Grego Sorčana. "V prvem polčasu ga nismo videli in mu uspeli odigrati žoge, v drugem pa je dvakrat izjemno reagiral," je povedal trener vijoličastih, o njegovem morebitnem vpoklicu v reprezentanco pa dodal: "Prišel bo tudi trenutek, ko se bo to zgodilo. Kdaj bo to, ne odločam jaz, je pa gotovo po vsakem takšnem nastopu korak bližje vpoklicu."

"Normalno bi bilo, da bi dobil vpoklic v reprezentanco. Jaz bi ga vpoklical," je svoje mnenje izdal Šuler in nadaljeval: "Luka dela razliko, to so pravi moderni nogometaši. Takšni so najbolj neugodni. Nekoga, ki vso tekmo dela, veš, da ga moraš pokrivati, njega pa lahko dolgo časa ni, potem pa eksplodira in te kaznuje iz najmanjše priložnosti. Ima hladnokrvnost, jaz vedno pravim, da kri ni voda. Hvala Bogu, da ga imamo. Čudno, da na Nizozemskem niso prepoznali njegovega potenciala." Kako ga sam ustavlja na treningih? "Ko si z nekom toliko časa skupaj, ga poznaš. Da se ga ustaviti, je pa res, da zna tudi tam presenetiti."

Milanič: Kar nekaj nepravilnih sodniških odločitev

Ljubljanski sodnik Dejan Balažič je kar nekajkrat poskrbel za nejevoljo v gostujočem taboru. Najprej z 11-metrovko v 14. minuti, iz katere je Gorica povedla. "Mislim, da je Jasmin (Handanović) zadel žogo," je pripomnil Šuler, ki je po uri igre tudi sam "zakuhal" strel z bele točke, ko je pred vrati igral z roko. "Žoge sem se dotaknil z roko, a je bila ob telesu. Če bi vedno sodili takšna igranja z roko, bi bilo ogromno 11-metrovk. Žoge nisem ne videl, prav tako ni bilo namerno igranje, niti ni šla žoga proti golu," se ni strinjal tudi s to odločitvijo sodnika. Na srečo Mariborčanov je izenačenje na 2:2 preprečil Handanović. Miran Burgić je za 1:0 streljal v desno stran, drugič pa v levo, vendar je mariborski vratar njegovo namero prebral.

Kmalu zatem je vodilno moštvo Prve lige TS po hitrem protinapadu povedlo z 1:3, Burgić pa je 20 minut pred koncem iz nove sporne situacije znižal. Mariborčani so protestirali, ker naj bi pred zadetkom Andrija Filipović nepravilno ustavil Mateja Palčiča. "Mislim, da ni dvoma, da bi moral sodnik piskati prekršek, ker bi Palčič prišel do žoge. Zame je to čuden sodniški kriterij. Na koncu se je dobro izteklo, zato ne bomo delali iz tega tragedije, a takšne stvari lahko vplivajo na potek tekme," je poudaril Šuler.

"V drugem polčasu je bilo prisotno veliko nervoze, ker je bilo po našem mnenju kar nekaj nepravilnih sodniških odločitev. Tudi četrti sodnik se je precej ukvarjal z obema trenerjema," je pristavil Milanič, ki pa podrobneje dela sodnika ni želel komentirati, ampak se je z nasmeškom poslovil od novinarjev z besedami: "Pustimo to pri miru." Maribor bo v soboto gostil Aluminij, proti kateremu je jeseni na dveh tekmah osvojil le eno točko (0:2, 0:0).

Srebrnič: Od nekaterih pričakujem več

Trener Gorice Miran Srebrnič ni bil preveč razočaran zaradi poraza: "Tekma je bila odprta do 85. minute. Lahko sem zadovoljen, da smo odigrali na takšni ravni, a moramo v nekaterih segmentih igre še malo dozoreti, da bomo bolje stali na igrišču in lažje nadzorovali potek tekme. Na začetku so nam uspevali zelo dobri prehodi v napad. Mislim, da smo imeli oboji enako število priložnosti, Mariborčani so jih izkoristili, mi premalo. Škoda zastreljane 11-metrovke, pa tudi lepe priložnosti Kapića v 76. minuti. Moramo igrati tako naprej, s takšno navdahnjenostjo, fantje pa morajo rasti. Od nekaterih želim več, da ne bo Burgić vedno najboljši igralec tekme. Od mladih fantov pričakujem, da bodo hitreje dozorevali in prevzemali glavne vloge."



Matej Rijavec