Na stavnicah sta prva favorita za kombinacijsko zlato Alexis Pinturault (na fotografiji) in Marcel Hirscher. Foto: EPA

4. dan: Prva priložnost za Hirscherja, šprint brez Fabjanove

Snežni žleb: White po 3. zaporedno zlato

12. februar 2018 ob 21:31

Pjongčang - MMC RTV SLO

V torek bo v Pjongčangu osem končnih odločitev, med drugim tudi tekma alpskih smučarjev v kombinaciji in tekačev in tekačic v šprintu, pri čemer na štartu ne bo Vesne Fabjan.

Če bo vreme dopuščalo in veter ne bo spet premočen, bo moška kombinacija prvi smučarski dogodek na letošnjih olimpijskih igrah, potem ko je v nedeljo odpadel moški smuk, v ponedeljek pa ženski veleslalom. Kombinacijski smuk se bo začel ob 3.30, slalom pa ob 7.00. To bo prva od treh priložnosti za Marcela Hirscherja, da prvič v karieri osvoji zlato olimpijsko medaljo. Ker v smuku ni prav hiter, ima seveda več možnosti za uspeh v veleslalomu in slalomu. Od Slovencev bodo nastopili Martin Čater (s številko 18 bo od Slovencev na smuku nastopil prvi), Klemen Kosi, Boštjan Kline in Štefan Hadalin.

Tekaški spored je rezerviran za šprint v klasični tehniki tako v moški kot v ženski konkurenci. Kvalifikacije se bodo začele ob 9.30, izločilni boji pa bodo po 12. uri. Od Slovencev bodo nastopali Katja Višnar, Alenka Čebašek, Nika Razinger, Anamarija Lampič, Miha Šimenc in Janez Lampič. Vesna Fabjan, bronasta v Sočiju (a v prosti tehniki), se ni uvrstila v slovensko ekipo.

Deskarja Tita Štanteta in Tima Kevina Ravnjaka čakajo kvalifikacije v snežnem žlebu, disciplini, v kateri želi ameriški zvezdnik Shaun White dobiti tretjo zaporedno zlato olimpijsko medaljo.

Med torkovimi končnimi odločitvami se bodo prve v boj za medalje podale deskarke v snežnem žlebu. Komplete medalj bodo podelili še v sankanju v enosedu za ženske, v hitrostnem drsanju na 1500 metrov za moške, v hitrostnem drsanju na kratke proge na 500 metrov in v kerlingu med mešanimi dvojicami.

Torkov spored, ob 1.05:

Kerling, mešane dvojice, tekma za 3. mesto

Ob 2.00:

Deskanje na snegu, snežni žleb (Ž), finale

Ob 3.30:

Alpsko smučanje, kombinacija (M), smuk

Ob 5.00:

Deskanje na snegu, snežni žleb (M), kvalifikacije

Ob 7.00:

Alpsko smučanje, kombinacija (M), slalom

Ob 8.40:

Hokej (Ž): Kanada - Finska

Ob 9.30:

Smučarski teki, šprint (M/Ž), klasično, kvalifikacije

Ob 11.00:

Hitrostno drsanje - kratke proge, 500 m (Ž), finale

Ob 11.30:

Sankanje, enosed (Ž), 3. in 4. vožnja

Ob 12.00:

Smučarski teki, šprint (Ž), klasično, finale

Smučarski teki, šprint (M), klasično, finale

Hitrostno drsanje, 1.500 m (M)



Ob 12.05:

Kerling, mešane dvojice, finale

Ob 13.10:

Hokej (Ž): ZDA - Rusija

T. O.