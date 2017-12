Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Viktorija Azarenka bo na povabilo organizatorja lahko nastopila na uvodnem turnirju za grand slam v novi sezoni. Foto: EPA Dodaj v

Azarenka dobila posebno povabilo za Melbourne

Nekdanja prva igralka sveta ima veliko težav v zasebnem življenju

13. december 2017 ob 14:17

Melbourne - MMC RTV SLO, STA

Melbourne bo med 15. in 28. januarjem gostil odprto prvenstvo Avstralije v tenisu, prireditelji pa so se odločili, da posebno povabilo na ženskem delu turnirja pošljejo Belorusinji Viktoriji Azarenki.

Nekdanja prva igralka sveta je zdaj šele 210. na jakostni lestvici WTA. Dvakratna zmagovalka avstralskega turnirja Azarenka trenutno preživlja hude čase s svojim nekdanjim partnerjem, ki ji dela težave pri skrbništvu nad sinom, potem ko se je teniška igralka po porodu in porodniškem dopustu šele sredi letošnjega leta vrnila na teniška igrišča.

Avgusta je morala izpustiti Odprto prvenstvo ZDA, saj je sodnik v Los Angelesu odločil, da sin Leo ne sme zapustiti Kalifornije, dokler sprta starša ne bosta rešila stvari.

Melbourne njeno najljubše prizorišče

"Zelo sem vesela, da bom lahko zaigrala na turnirju v Melbournu, saj je to moje najljubše prizorišče. Dvakrat sem v Avstraliji zmagala, tam se dobro počutim in mesto je krasno. Za mano je težko leto in OP Avstralije bo resnično pozitiven start v leto 2018. Rada bi se za povabilo zahvalila direktorju turnirja Craigu Tileyju in vsej njegovi ekipi za razumevanje in podporo, komaj čakam turnir," je dejala Azarenka.

