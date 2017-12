Brez Realovih zmag ni Dončićevih MVP-nagrad

11. december 2017 ob 10:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za košarkarji je že dobra tretjina rednega dela Evrolige. V najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju je še vedno najboljši igralec Luka Dončić, a njegov Real Madrid je v negativni seriji.

Kraljevi klub je s petimi zmagami in šestimi porazi trenutno na osmem mestu. Šest porazov je doživel na zadnjih sedmih tekmah, zdaj pa je izgubil že trikrat zapored. Devetkratni evropski prvak, ki je bil lani prvi po rednem delu, je odlično začel sezono in bil po prvih štirih krogih na vrhu, zdaj pa je padel v manjšo krizo. Močno se Madridčanom poznajo težave s poškodbami. Oslabljena ekipa še vedno zmaguje v španskem prvenstvu, v katerem z desetimi zmagami in enim porazom zanesljivo vodi, v Evroligi pa ne gre. V sezono so že tako vstopili brez lani prvega strelca kluba Sergia Llulla, ki je bil v zadnji sezoni izbran za MVP-ja rednega dela Evrolige. Nato so se poškodovali še trije visoki igralci, tudi udarna naveza pod obročem Anthony Randolph – Gustavo Ayon. Američan s slovenskim potnim listom in Mehičan sta bila za Dončićem drugi in tretji strelec Reala.

Že ves čas je najboljši igralec madridskega velikana slovenski mladenič, ki je z naskokom najučinkovitejši posameznik kluba, prvi strelec in podajalec ter drugi skakalec zasedbe iz španske prestolnice. 18-letni Ljubljančan, ki je bil v lanski sezoni izbran za najboljšega mladega igralca v Evroligi, je zdaj celo najboljši igralec tega elitnega tekmovanja. Z naskokom je statistično najučinkovitejši košarkar. Njegov indeks znaša 27,8, medtem ko je indeks drugega najučinkovitejšega, CSKA-jevega Nanda de Coloja kar sedem točk manjši. Dončić je obenem skupaj s Himkijevim Aleksejem Švedom z 20,9 točke na srečanje prvi strelec tekmovanja.

V zadnjem krogu je evropska najstniška senzacija, kot so ga tudi poimenovali, poskrbel za nov mejnik, ko je s 33 točkami postavil osebni rekord v Evroligi. Ob seriji porazov pa je Dončić ostal brez nazivov MVP-kroga. To mu je sicer letos uspelo že dvakrat, v tretjem in četrtem krogu, pozneje pa je bil tudi imenovan za najkoristnejšega posameznika meseca v oktobru. Real zdaj izgublja, poražen je kljub učinkovitim predstavam Dončića, ki je v zadnjih dveh krogih Evrolige znova zbral najvišji indeks med vsemi. V zadnjem, 11. krogu, je ta znašal 36, MVP pa je postal Šved z indeksom 35. Prejšnji teden, ko je Real klonil pred Zvezdo, je bil Dončićev indeks 32, nagrado pa sta si razdelila z indeksom 30 de Colo in Panathinaikosov James Gist. Dončić bi nagrado v primeru Realove zmage prejel tudi v 6. krogu, v katerem je kraljevi klub moral priznati premoč Maccabiju. Indeks slovenskega reprezentanta je znašal 30, MVP pa je takrat postal Efesov Vladimir Štimac z 29.

Odigranih je bilo že 11 krogov, v kar petih pa je bil Dončić najučinkovitejši posameznik. Da potrdi glavno kandidaturo za MVP-ja rednega dela, manjkajo še zmage njegove ekipe. Lani je bil MVP Llull z indeksom 16,7, statistično pa je bil najučinkovitejši Unicsov Keith Langford z 21,8. Ped dvema letoma je MVP-nagrada romala v roke de Coloja, ki je bil tudi vodilni po indeksu s 24,3.

Vrhunci Luke Dončića proti Olympiacosu

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 10. krog DP: Gaziantep - Bešiktaš 62:69

7. krog Liga prvakov: Gaziantep - Chalon 68:73 14

32 6 (3/4 za dve, 0/2 za tri)

18 (2/3 za dve, 4/9 za tri) 2

0 0

1 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 11. krog DP: ja Gipuzkoa - Andorra 60:64

7. krog Evropski pokal: Andorra - Torino 83:77 26

25 12 (3/7 za dve, 0/3 za tri)

12 (3/10 za dve, 1/5 za tri) 11

2 1

0 Vlatko Čančar, Mega Leks (SRB)

11. krog ABA: Igokea - Mega 82:89

10. krog ABA: Mega - Zadar 71:73 29 25 21 (8/11 za dve, 1/5 za tri)

11 (4/5 za dve, 0/3 za tri) 5

5 0

2 Žiga Dimec, Krka (SLO)

9. krog DP: Krka - Primorska 66:79

8. krog ABA 2: Bosna - Krka 84:88 33

15 7 (2/6 za dve)

12 (3/6 za dve) 8

5 0

0 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Brooklyn - Miami 90:101

San Antonio - Miami 117:105 28

29 20 (8/16 za dve, 1/3 za tri)

8 (3/9 za dve, 0/2 za tri) 7

4 3

6 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

11. krog Evroliga: Crvena zvezda - Efes 100:81 34 14 (6/8 za dve, 0/3 za tri) 5 4 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 11. krog DP: Real - Murcia 87:85 (podaljšek)

11. krog Evroliga: Olympiacos - Real Madrid 92:83 (podaljšek) 33

37 16 (1/3 za dve, 2/6 za tri)

33 (8/12 za dve, 4/9 za tri) 7

6 4

4 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 9. krog DP: Krka - Primorska 66:79

8. krog ABA 2: Primorska - Zrinjski 67:64 12

21 3 (1/4 za tri)

12 (1/3 za dve, 2/6 za tri) 1

1 1

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 9. krog DP: Helios - Olimpija 75:84

11. krog ABA: Zadar - Olimpija 97:77

7. krog Liga prvakov: Olimpija - Rosa 80:72 26

32

32 6 (2/4 za dve, 0/5 za tri)

10 (2/4 za dve, 1/4 za tri)

11 (1/3 za dve, 2/3 za tri) 1

2

3 2

3

3 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 10. krog DP: Banvit - Istanbul 69:72

6. krog Fiba EC: Dinamo Tbilisi - Istanbul 70:97 18

19 9 (3/6 za dve, 0/3 za tri)

3 (1/2 za dve, 0/2 za tri) 4

1 5

4 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 9. krog DP: Krka - Primorska 66:79

8. krog ABA 2: Primorska - Zrinjski 67:64 15

11 10 (3/5 za dve, 1/2 za tri)

0 (0/1 za tri) 1

4 0

0 Miha Lapornik, Zlatorog (SLO) 9. krog DP: Hopsi - zlatorog 70:64 37 30 (3/8 za dve, 5/7 za tri) 5 1 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 9. krog DP: Helios - Olimpija 75:84

11. krog ABA: Zadar - Olimpija 97:77

7. krog Liga prvakov: Olimpija - Rosa 80:72 21

29

21 18 (2/2 za dve, 32/5 za tri)

8 (0/2 za dve, 2/8 za tri)

12 (0/3 za dve, 4/6 za tri) 0

2

3 0

4

0 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 9. krog DP: Helios - Olimpija 75:84 38 26 (9/10 za dve, 1/4 za tri) 9 3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 10. krog DP: Brindisi - Trentino 72:77 31 10 (1/3 za dve, 2/4 za tri) 1 1 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 11. krog Evroliga: Crvena zvezda - Efes 100:81 5 0 0 0 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 12. krog DP: Brose - Jena 80:71

11. krog Evroliga: Brose - CSKA 76:92 26

20 10 (2/4 za dve, 1/4 za tri)

5 (2/3 za dve, 0/1 za tri) 2

2 4

4 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 9. krog DP: Hapoel Gilboa Galil - Hapoel Jeruzalem 72:71

7. krog Evropski pokal: Budućnost - Hapoel 92:75 ni igral

18 /

9 (4/7 za dve) / 6 / 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 12. krog DP: Pau Orthez - Levallois 93:79

7. krog Evropski pokal: Levallois - Unics 67:77 24

21 12 (3/6 za dvem 1/6 za tri)

4 (0/5 za dve, 0/2 za tri) 0

2 1 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan / / / / Matic Rebec, Jenisey Krasnojarsk (RUS) VTB liga: Jenisej - Parma 96:77

7. krog Lige prvakov: Jenisej - Sassari 65:75 9

10 2 (0/1 za dvem 0/2 za tri)

4 (1/1 za dve, 0/1 za tri) 2

1 2

1 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 11. krog DP: Fuenlabrada - Joventut 83:78 11 1 (0/2 za tri) 0 0 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 9. krog DP: Ilirija - Šenčur 68:76 38 15 (4/6 za dve, 2/8 za tri) 2 4 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR)

10. krog DP: Banvit - Istanbul 69:72

7. krog Liga prvakov: Strasbourg - Banvit 87:72 24

32 4 (2/5 za dve)

18 (6/8 za dve) 3

10 2

1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA)

10. krog DP: Torino - Olimpia Milano 71:59

7. krog Evropski pokal: Andorra - Torino 83:77 30

30 10 (2/6 za dve, 2/6 za tri)

16 (2/4 za dve, 3/9 za tri) 1

4 3

2 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 9. krog DP: Alba - Sopron 96:72 24 9 (3/8 za dve, 1/2 za tri) 3 0

Tilen Jamnik