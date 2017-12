V boju za prve štiri Okorn z enim očesom spremlja tudi dogajanje pri dnu

Košarkarji Petrola Olimpije so v Ligi ABA uspešno odprli december, v katerem se tekmovanje prevesi v drugo polovico in ko imajo zmaji priložnost, da se utrdijo v zgornji polovici lestvice.

Ljubljančani so v Tivoliju, ki bo v zadnjem mesecu koledarskega leta pogosto domovanje slovenskih prvakov, s 73:64 ugnali FMP. S polovičnim izkupičkom so se izenačili s klubom iz Železnika, enak izkupiček pa ima tudi beograjski Partizan, s katerim se borijo za četrto mesto. Pred sezono so si za cilj zadali šesto mesto v Ligi ABA. Zdaj ko so slavili na treh tekmah zapored, so na mestih, ki izpolnjujejo zastavljeno.

V 8. krogu je bil dvoboj s skopskim MZT-jem obračun zadnjih dveh, a tri zaporedne zmage so Olimpijo postavile v zgornjo polovico. Čeprav so vodilni trije Budućnost, Zvezda in Cedevita tako po rezultatih kot po zasedbah korak pred drugimi, pa so Ljubljančani zdaj v konkretnem boju celo za polfinale, a je liga izjemno izenačena. Tako kot je Olimpija hitro napredovala, lahko ob negativnem nizu tudi hitro krepko nazaduje. "Izenačenost je dobra za ligo. Če si v neki manjši seriji zmag ali porazov, si lahko hitro pri vrhu ali pa pri dnu. Vemo, da prihajajo tekme, kjer imamo dobre možnosti za zmago, začenši s to nad FMP-jem, ko smo naredili prvi korak, da se približamo vodilnim ekipam in se borimo za mesta, ki si jih vsi želimo," je povedal Domen Lorbek, ki je bil s 17 točkami drugi strelec nedeljske zmage. Zadel je pet trojk.

V torek proti Rosi, a z mislimi že v Zadru

V petek Olimpijo čaka gostovanje v Zadru, zatem se bo prav tako v gosteh pomerila z Igokeo, nato pa v Ljubljano prihaja Cibona. Te tri decembrske tekme (v tem mesecu imajo še štiri v DP-ju in tri v Ligi prvakov) so priložnost, da se zmaji še utrdijo na mestih, kjer so trenutno. V novo leto bodo nato vstopili z gostovanjem pri Crveni zvezdi. December v Ligi ABA že na neki način oblikuje razmerje moči. Jasno je, da je za Olimpijo Jadranska liga primarno tekmovanje. V državnem prvenstvu je cilj le uvrstitev v Ligo za prvaka, točke pa se iz rednega dela ne prenašajo.

Ob tem Ljubljančani igrajo še v Ligi prvakov, kjer imajo le še minimalne možnosti za preboj med prve štiri. Peto in šesto mesto prinašata Fibin evropski pokal, kar nedvomno Olimpije ne zanima. Vse misli so usmerjene v Ligo ABA, kar je v napovedi torkovega dvoboja potrdil tudi trener Gašper Okorn, ki je dejal, da bo obračun s poljsko Roso Radom "dober trening za petkov dvoboj v Zadru, proti kateremu so v zmajevem gnezdu že usmerili misli". Ker je ABA glavno tekmovanje, je dodal, da če je žrtev za zmago nad FMP-jem pomenil petkov poraz z Rogaško, to tudi sprejme. Nobena skrivnost ni, da Olimpijo zanima predvsem igranje v Evropskem pokalu, kamor vodijo tri mesta iz jadranskega tekmovanja (eno v Evroligo).

"Treba je biti pazljiv. Morda bo kdo rekel, da sem strahopeten oziroma mu to ne bo všeč, a z enim očesom gledam tudi proti dnu lestvice, kaj se dogaja. Zdi se mi pomembno, da zbežiš zadnji ekipi in da delaš razliko zmago za zmago. Treba je iti tekmo po tekmo. Fantje si želijo dobrega rezultata v Ligi ABA, morda si ga že celo preveč in si s tem nalagajo neko breme. Vsi gledajo decembrski razpored in imajo velike oči. Rekel bom počasi, pokazali smo, da lahko tekmujemo s temi ekipami in smo vsi tukaj nekje. Odločale bodo malenkosti. Moramo biti potrpežljivi, kot smo bili proti FMP-ju. 35 potrpežljivih minut in zlomiš nasprotnika," previden ostaja ljubljanski trener.

Težave s poškodbami se nadaljujejo

Olimpija je edini slovenski predstavnik v Ligi ABA in v evropskih tekmovanjih. Hkrati mora igrati tudi v Ligi Nova KBM, čeprav se tu rezultati po rednem delu brišejo. Ob napornem urniku, ko ima tako rekoč vsak teden tri tekme, pa imajo v Ljubljani težave tudi s poškodbami. Zaradi omejenega proračuna nimajo širokega izbora kakovostnih igralcev. Čeprav je ekipa močnejša, kot je bila lani, in se tudi nosilci zdijo boljši, pa so prav tako omejeni na število ključnih mož. Če so lani ta težak razpored, pa so imeli v Evropskem pokalu manj tekem, kot jih imajo v Ligi prvakov, "preživeli" brez večjih težav s poškodbami in so se težave Nikole Jankovića začele v drugi polovici sezone, je letos drugače.

Talorja Battla so v Ljubljano pripeljali kot glavnega nosilca igre. Dolgo je bil za Olimpijo predrag, a je imel tudi že v preteklosti nekaj težav s poškodbami. Hitro je pokazal, da je prava okrepitev, a hitro so zmaji tudi ostali brez njega. Sredi oktobra si je natrgal mečno mišico. Zdaj se je ameriški organizator igre vrnil na parket, a proti FMP-ju, na drugi tekmi po vrnitvi, si je že poškodoval stegensko mišico. "Videti je bilo precej huje, kot se zdi, a čakamo na uradno potrditev, kako je. Zagotovo bo trajalo določen čas, da bo nazaj. To je šport, malce je odvisno tudi od sreče oziroma smole. Talorja v tej sezoni spremlja smola, najbolj pa trpi on sam. Nudili mu bomo vso podporo in znanje, ki ga imamo, da bo čim prej nazaj," je povedal Okorn.

Že vso sezono zaradi težav s kolenom manjka Jan Barbarič, pred reprezentančnim premorom si je ligamente v gležnju strgal Erjon Kastrati, ki bo odsoten dva meseca. Če imajo na zunanjih položajih še dokaj širok izbor igralcev, pa je več težav pod obročem, kjer so tako rekoč le štirje igralci. Jordan Morgan in Devin Oliver sta nepogrešljiva in prave menjave zanju ni. Slednji, ki je sicer v osnovi krilo, ima težave z zapestjem in ne trenira normalno, a je proti FMP-ju stisnil zobe. "Oliver je sam sprejel odločitev, da bo pomagal. Začel je s klopi, v določenih trenutkih pa odigral svoj posel, čeprav se vidi, da je zunaj pogona. Vseeno je bil pomemben del te zmage," je dodal Okorn. Olimpijo bo pod obročem okrepil Igor Tratnik, ki pa prav tako okreva po težki poškodbi kolena.

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 9. krog DP: Ušak - Gaziantep 67:75 25 7 (1/1 za dve, 1/3 za tri) 1 1 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 10. krog DP: Valencia - Andorra 89:87 (podaljšek) 30 22 (5/9 za dve, 4/4 za tri) 7 4 Tomaž Bolčina, Šentjur (SLO)

8. krog DP: Šentjur - Hopsi 73:93 25 17 (7/7 za dve) 8 1 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB)

/ / / / / Žiga Dimec, Krka (SLO) 8. krog DP: Zlatorog - Krka 65:75

7. krog ABA 2: Krka - Split 87:85 34

32 17 (5/8 za dve)

16 (6/8 za dve) 9

2 0

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA) / / / / / Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR) 9. krog DP: Bešiktaš - Anadolu Efes 67:64

10. krog Evroliga: Anadolu Efes - Olimpia Milano 73:68

9. krog Evroliga: Žalgiris - Anadolu Efes 91:83 36

27

16 8 (1/3 za dve, 1/6 za tri)

12 (2/5 za dve, 2/5 za tri)

4 (1/1 za dve, 0/2 za tri) 5

3

0 5

2

2 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 10. krog DP: Real - Gran Canaria 96:72

10. krog Evroliga: Real - Crvena zvezda 83:87

9. krog Evroliga: Panathinaikos - Real 82:80 21

29

32 16 (3/3 za dve, 2/5 za tri)

20 (5/6 za dve, 2/5 za tri)

19 (2/5 za dve, 3/9 za tri) 4

3

6 5

5

3 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 8. krog DP: Primorska - Ilirija 70:72 7. krog ABA 2: Bosna - Primorska - 57:80 26

15 6 (0/1 za dve, 2/6 za trii)

11 (1/1 za dve, 2/3 za tri) 4

2 7

2 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 10. krog ABA: Olimpija - FMP 73:64

8. krog DP: Olimpija - Rogaška 70:73 37

27 15 (3/5 za dve, 0/4 za tri)

16 (2/4 za dve, 2/7 za tri) 9

4 6

6 Jaka Klobučar, Istanbul BB (TUR) 9. krog DP: Istanbul - Darušafaka 75:72 33 14 (3/5 za dve, 1/6 za tri) 6 6 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 8. krog DP: Primorska - Ilirija 70:72

7. krog ABA 2: Bosna - Primorska - 57:80 21

15 18 (6/6 za dve, 1/1 za tri)

6 (2/3 za dve, 0/1 za tri) 4

1 0

1 Luka Lapornik, Steaua CSM (ROM) 7. krog DP: Timisoara- Steaua 86:83 25 9 (2/2 za dve, 1/2 za tri) 2 3 Miha Lapornik, Zlatorog Laško (SLO) 8. krog DP: Zlatorog - Krka 65:75 38 22 (2/6 za dve, 4/5 za tri) 4 4 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 10. krog ABA: Olimpija - FMP 73:64

8. krog DP: Olimpija - Rogaška 70:73 32

28 17 (0/3 za dve, 5/8 za tri)

8 (1/1 za dve, 1/3 za tri) 3

3 4

1 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 8. krog DP: Šenčur - Helios 62:66 34 24 (6/9 za dve, 1/3 za tri) 2 2 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 9. krog DP: Sassari - Brindisi 90:66 26 11 (2/5 za dve, 1/3 za tri) 4 1 Edo Murić, Anadolu Efes (TUR) 9. krog DP: Bešiktaš - Anadolu Efes 67:64

10. krog Evroliga: Anadolu Efes - Olimpia Milano 73:68

9. krog Evroliga: Žalgiris - Anadolu Efes 91:83 ni bil v ekipi

ni igral

5 /

/

0 (0/1 za tri) /

/

0 /

/

0 Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 11. krog DP: Brose - Bonn 83:65

10. krog Evroliga: Himki - Brose 82:73

9. krog Evroliga: Brose - Valencia 83:82 17

5

10 6 (3/5 za dve)

2 (1/1 za dve)

0 (0/1 za dve) 0

1

0 4

1

0 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 8. krog DP: Olimpija - Rogaška 70:73

7. krog ABA 2: Lovćen - Rogaška 92:73 28

24 11 (1/5 za dve, 2/8 za tri)

4 (0/3 za dve, 0/1 za tri) 4

2 0

3 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 8. krog DP: Hapoel - Maccabi Tel Aviv 71:88 9 2 (1/2 za dve) 2 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 11. krog DP: Le Portel - Levallios 77:82 22 15 (0/2 za dve, 2/6 za tri) 4 2 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan / / / / Matic Rebec, Jenisej Krasnojarsk (RUS) VTB: Zenit - Jenisej 85:73 3 3 (1/1 za tri) 0 0 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 10. krog DP: Gipuzkoa - Fuenlabrada 81:76 11 0 (0/2 za dve, 0/1 za tri) 1 1 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO) 8. krog DP: Primorska - Ilirija 70:72 36 22 (4/6 za dve, 4/11 za tri) 9 5 Beno Udrih / / / / / Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 9. krog DP: Sakarya - Banvit 81:76 32 12 (5/5 za dve) 3 1 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 9. krog DP: Pistoia - Torino 80:65 25 7 (2/5 za dve, 1/3 za tri) 3 0 Saša Zagorac, Sopron (MAD) / / / / /

