Celjani iz Bresta s tremi točkami

Gorenje ob 20.45 gosti Vardar

13. december 2017 ob 19:21

Brest - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 11. krogu Lige Seha s 34:30 premagali Meškov Brest v gosteh. Domači sicer niso nastopili v najmočnejši postavi.

Tudi Celjani so šli v Brest brez lažje poškodovanih vratarja Urbana Lesjaka in Kristjana Bećirija. Kljub utrujenosti po napornem ritmu tekem v zadnjih tednih so pivovarji dobro začeli in tudi povedli; največ za dva gola. A nadaljevanje je pripadlo Meškovu, ki si je do odmora priigral zadetek prednosti (17:16).

Brest je zadnjič vodil s 23:22, potem pa so povedli gostje, vmes celo za tri gole (27:24). V končnico so Celjani prinesli gol naskoka, a so ga z borbeno igro tudi hitro povečali. Zadnje minute so bile njihove, najboljši strelec tekme Borut Mačkovšek (devet golov) in David Razgor (štiri) pa sta poskrbela, da je na koncu razlika narasla na 34:30. Pred desetimi dnevi so Celjani v Ligi prvakov v Brestu izgubili z 29:24.

Drugi slovenski predstavnik Gorenje bo ob 20.45 gostil Vardar.

LIGA SEHA



11. KROG



MEŠKOV BREST - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

30:34 (17:16)

Meškov Brest: Čarapenka, Budzejka, Jaščanka 9, Vukić 4, Prodanović 2, Mohalov 1, Darafejev, Korsak, Selvjasjuk 8 (4), Laščakov, Kuran 2, Astrašapkin 4, Mijatović.

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Vujović 4, Jurečič 2, Malus 4, Razgor 4 (1), Suholežnik 3, Marguč 1, Grošelj, Kodrin 2, Makuc 1, Anič 2, Dušebajev, Mačkovšek 9, Mlakar 2, Dobaj.

Sedemmetrovke: 4/4; 1/2

Izključitve: 10 min; 6 min

Danes ob 20.45:

GORENJE - VARDAR

ZAGREB - TATRAN PREŠOV



METALURG - DINAMO PANČEVO 33:25 (22:13)



VOJVODINA - NEXE 29:28 (10:14)

Lestvica: VARDAR 10 10 0 0 30 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 11 7 2 2 23 MEŠKOV BREST 10 7 0 3 21 ZAGREB 10 6 1 3 19 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 10 5 1 4 16 METALURG 11 4 0 7 12 GORENJE VELENJE 9 3 2 4 11 DINAMO PANČEVO 11 2 1 8 7 NEXE 11 1 3 7 6 VOJVODINA 11 2 0 9 6

A. V.