CSKA v Madridu "povozil" Real; Bayern in Juve zadržala prvi mesti

Najhujši domači poraz Reala v Ligi prvakov

Nogometaši CSKA-ja iz Moskve so na tekmi 6. kroga skupinskega dela letošnje Lige prvakov s kar 3:0 na Santiagu Bernabeuu odpravili madridski Real, a ostali brez evropske pomladi.

Georgi Šenikov se veseli drugega zadetka na tekmi v Madridu. Foto: Reuters

Santiago Solari, trener kraljevega kluba, ki je imel že pred zadnjim krogom skupinskega dela zagotovljeno napredovanje v izločilne boje, je na zelenico poslal zelo mlado ekipo – drugo najmlajšo po letu 2005 –, ki v zaključku prvega polčasa ni bila kos Moskovčanom.

Najhujši domači porazi Reala v Ligi prvakov 0:3 proti CSKA-ju iz Moskve (2018)

2:4 proti Bayernu (2000)

1:3 proti Juventusu (2018)

0:2 proti Odenseju (1995)

0:2 proti Ajaxu (1995)

0:2 proti Juventusu (2008)

0:2 proti Barceloni (2011)

3:4 proti Schalkeju (2015)

Fedor Čalov si je v 37. minuti srečanja takole z desnico lepo pripravil prostor za strel, nato pa z levico žogo poslal za hrbet nemočnega Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

Pravzaprav so nogometaši Reala, povprečna starost začetne enajsterice je bila 24 let in 100 dni, večji del prvega dela prevladovali, zapravili so kopico lepih priložnosti, za kar so pozneje drago plačali. V 37. minuti si je Fedor Čalov lepo pripravil prostor za strel na robu kazenskega prostora in žogo poslal v malo mrežico za presenetljivo vodstvo z 0:1.

Madridska obramba na čelu s Jesusom Vallejom in Javijem Sanchezom si je nato nekaj minut pozneje privoščila še eno veliko napako. Povsem je pozabila na vtekajočega Maria Fernandesa, ki je z desne strani nastreljal domačega vratarja Thibauta Courtoisa. Žoga se je odbila do Georgija Šenikova, ki je z dobrih petih metrov podvojil vodstvo ruskega kolektiva.

V nadaljevanju so gostje iz ruske prestolnice hodili po tankem ledu. Dvakrat so si skoraj zabili avtogol, v času največjega Realovega pritiska pa jim je uspelo Santiago Bernabeu utišati še tretjič! Nikola Vlašić je v kazenskem prostoru podal Arnorju Sigurdssonu, ki je z natančno odmerjenim diagonalnim strelom z desnico ukanil Courtoisa za 0:3.

Nogometaši Rome (na fotografiji branilec Ivan Marcano) so klonili v Plznu. Foto: Reuters

Rezervisti Gareth Bale, Toni Kroos in Daniel Carvajal niso pretirano poživili igre gostiteljev. Še najbolj razpoložen je bil napadalec Vinicius Junior, ki pa sam ni zmogel vsega, in ostalo je pri najhujšem domačem porazu Reala v zgodovini Lige prvakov.

Čeprav so Moskovčani letos dvakrat na kolena spravili najuspešnejši klub v zgodovini evropskega nogometa, pa so vseeno ostali brez evropske pomladi, saj je Viktoria v Plznu z 2:1 ugnala Romo in si zagotovila tretje mesto, ki vodi v Evropsko ligo. Obračun je v 72. minuti odločil Tomaš Chory.

Slovenski reprezentant Jaka Bijol je tekmo odsedel na klopi. 19-letni vezist CSKA-ja je letošnjo evropsko sezono sklenil z 270 odigranimi minutami na treh tekmah.

Kingsley Coman in Robert Lewandowski sta poskrbela za vrnitev in preobrat v Amsterdamu. Foto: Reuters

"Lewa" in Coman rešila Bayern

Nogometaši Bayerna so s preobratom ugnali Ajax v gosteh. Gostitelji so se hitro znašli v neugodnem položaju, potem ko je Bavarce že v 13. minuti v vodstvo popeljal Robert Lewandowski. Toda žilavi Nizozemci se niso kar tako predali. V drugem polčasu so v napadu zaigrali veliko bolje, po dobri uri igre je lepo akcijo za 1:1 zaključil Dušan Tadić. Njegovi soigralci so lepo kombinirali, s hitrimi in kratkimi podajami so izigrali gostujočo obrambo, z desne strani je pred vrata podal Donny van de Beek, kjer je ob drugi vratnici nogo podstavil Tadić in žogo preusmeril v gol. V 81. minuti je gostiteljem uspel preobrat, potem ko je Tadić zadel z bele točke po neumnosti Davida Alabe.

Thomas Müller je bil zaradi grobega prekrška izključen v 75. minuti srečanja. Foto: Reuters

Ajax se je le za nekaj minut zavihtel na vrh lestvice v skupini E, v 87. minuti je izid na 2:2 izenačil Lewandowski. Izjemni poljski napadalec je bil natančen z 11 metrov, potem ko je rezervista Thiaga Alacantaro v kazenskem prostoru podrl Nicolas Tagliafico. Za novi preobrat je poskrbel Kingsley Coman. 22-letni Parižan je izkoristil vrzel v domači obrambi in z natančnim plasiranim strelom ukanil nemočnega vratarja Andreja Onano.

Globoko v sodnikovem dodatku je 'padel' še en zadetek, po podaji rezervista Klaasa Jana Huntelaarja je iz neposredne bližine žogo pod Tagliaficovim pritiskom v lastno mrežo poslal Niklas Süle. Gostitelji so še zadnjič pritisnili za morebitno zmago in vrh lestvice skupine E, a jim je za polni izkupiček točk zmanjkalo časa.

Po izenačujočem zadetku Ajaxa v 95. minuti se je Bayernov vratar Manuel Neuer vrgel na žogo in jo poskušal zadržati pod seboj, a mu to po 'napadu' domačih nogometašev ni uspelo. Foto: Reuters

Ekipi sta srečanje sicer končali s po desetimi nogometaši. Pri Ajaxu je bil izključen Maximilian Woeber, pri Bavarcih po grozljivem udarcu Thomas Müller, ki je v Bayernovem dresu odigral 105. tekmo v Ligi prvakov in se na vrhu večne lestvice izenačil z legendarnim Philippom Lahmom.

Liga prvakov, 6. krog, sredine tekme

Skupina E:

AJAX - BAYERN 3:3 (0:1)

Tadić 61., 82./11-m, Süle 95./ag; Lewandowski 13., 87./11-m, Coman 90.

RK: Woeber 67.; Müller 75.

BENFICA - AEK ATENE 1:0 (0:0)

Grimaldo 88.

RK: Galanopoulos 87./AEK Atene

Lestvica: BAYERN * 6 4 2 0 15:5 14 AJAX * 6 3 3 0 11:5 12 BENFICA 6 2 1 3 6:11 7 AEK ATENE 6 0 0 6 2:13 0 * - v osmini finala

Leroy Sane je bil junak tekme na Etihadu. Takole se je vpisal med strelce. Foto: Reuters

Skupina F:

MANCHESTER CITY - HOFFENHEIM 2:1 (1:1)

Sane 45., 61.; Kramarić 16./11-m

ŠAHTAR DONECK - LYON 1:1 (1:0)

Moraes 22.; Fekir 65.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 6 4 1 1 16:6 13 LYON * 6 1 5 0 12:11 8 ŠAHTAR DONECK 6 1 3 2 8:16 6 HOFFENHEIM 6 0 3 3 11:14 3 * - v osmini finala

Phil Jones je dosegel prvi avtogol Manchester Uniteda na tekmi Lige prvakov po novembru 2011, ko je prav tako premagal lastnega vratarja. Tedaj je bil tekmec Benfica. Foto: Reuters

Skupina G:

Vinicius tretji najmlajši v zgodovini Napadalec Vinicius Junior (18 let in 152 dni) je postal tretji najmlajši nogometaš, ki je za madridski Real začel tekmo v Ligi prvakov. Od Brazilca, ki je nogometno pot začel pri Flamengu in je trenutno član mladinske selekcije Brazilije, sta bila mlajša zgolj Iker Casillas (18 let in 117 dni) in Raul Gonzalez (18 let in 77 dni).

REAL MADRID - CSKA MOSKVA 0:3 (0:2)

Čalov 37., Šenikov 43., Sigurdsson 73.

Bijol (CSKA Moskva) je bil na klopi.

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Vallejo, Sanchez, Marcelo (74./Carvajal), Isco, Llorente (58./Kroos), Valverde, Asensio, Benzema (46./Bale), Vinicius.

CSKA Moskva: Akinfejev, Fernandes, Nababkin, Becao, Magnusson, Šenikov, Vlašić, Bistrović, Obljakov (89./Kučajev), Čalov (84./Hernandez), Sigurdsson.

Sodnik: Artur Dias (Portugalska)

VIKTORIA PLZEN - ROMA 2:1 (0:0)

Kovarik 63., Chory 72.; Under 68.

RK: Lu. Pellegrini 92./Roma

Lestvica: REAL MADRID * 6 4 0 2 12:5 12 ROMA * 6 3 0 3 11:8 9 VIKTORIA PLZEN 6 2 1 3 7:16 7 CSKA MOSKVA 6 2 1 3 8:9 7 * - v osmini finala

V Bernu nazdravljajo Guillaumu Hoarauu, ki je z dvema zadetkoma presenetljivo potopil Juventus. Foto: Reuters

Skupina H:

VALENCIA - MANCHESTER UNITED 2:1 (1:0)

Soler 17., Jones 47./ag; Rashford 87.

YOUNG BOYS - JUVENTUS 2:1 (1:0)

Hoarau 30./11-m, 68.; Dybala 80.

Lestvica: JUVENTUS * 6 4 0 2 9:4 12 MANCHESTER UTD * 6 3 1 2 7:4 10 VALENCIA 6 2 2 2 6:6 8 YOUNG BOYS 6 1 1 4 4:12 4 * - v osmini finala

Zadetki s tekme Real Madrid - CSKA Moskva

