Finale Portoroža tudi z nekdanjim zmagovalcem štirih ATP-turnirjev

Pri dvojicah čilsko-belorusko slavje

11. avgust 2017 ob 22:33

Portorož - MMC RTV SLO, STA

V finalu teniškega turnirja Zavarovalnica Sava v Portorožu bosta igrala tretji nosilec Ukrajinec Sergej Stahovski in 21-letni Italijan Matteo Berrettini.

Stahovski, 115. igralec na svetu, je v polfinalu premagal predstavnika mladega vala igralcev, 18-letnega Grka Stefanosa Cicipasa, s 4:6, 6:4 in 7:5, Berrettini pa je bil boljši od Aldina Šetkića iz BiH-a s 6:2 in 6:4.

Stahovski je nesporni favorit finala, saj je to igralec, ki je bil leta 2010 že 31. na svetu, v 14-letni karieri profesionalnega igralca tenisa pa je bil štirikrat tudi zmagovalec turnirjev ATP – Zagreb (2008), St. Peterburg (2009), Hertogenbosch (2010) in New Haven (2010). Trije od teh so potekali na trdi podlagi, eden pa na travi.

Na drugi strani mreže bo stal igralec, ki je do zdaj le enkrat v življenju igral na turneji ATP – letos v Rimu – in se s povabilom organizatorja poslovil v prvem krogu. Je pa letos že osvojil turnir serije challenger v domačem San Benedettu. Ne glede na razplet finala bo Berrettini v ponedeljek dosegel najvišjo uvrstitev v karieri, do zdaj je bil najvišje na 162. mestu.

V soboto bo v Portorožu samo finale posameznikov (začetek ob 20. uri) in prost vstop za prvih 800 obiskovalcev, finale dvojic pa je bil odigran že v petek. Vlogo prvih nosilcev sta upravičila Hans Podlipnik Castillo iz Čila in Belorus Andrej Vasilevski, ki sta s 6:3 in 7:6 (4) premagala Čeha Lukaša Rosola in Hrvata Franka Škugorja.



Portorož, mednarodni turnir serije challenger

(43.000 evrov, trda podlaga)

Polfinale:

BERRETTINI (ITA) - ŠETKIĆ (BIH)

6:2, 6:4

STAHOVSKI (UKR/3) - CICIPAS (GRČ)

4:6, 6:4, 7:5

M. R.