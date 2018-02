"Grenak priokus, saj je naslednja priložnost šele čez štiri leta"

17. februar 2018 ob 18:16

Pjongčang - MMC RTV SLO

Kar čez noč se v športu malokrat kaj spremeni in slovenski skakalci so v skladu s povprečnimi nastopi na srednji olimpijski napravi nadaljevali tudi na večji skakalnici v Pjongčangu.

Znova je bil od slovenske četverice najboljši Peter Prevc, ki je zasedel deseto mesto. Popravil je sicer uvrstitev z manjše skakalnice, ko je bil 12., vendar presežka ni bilo in od boja za medalje, ki so si jih razdelili Kamil Stoch, Andreas Wellinger in Robert Johansson, je bil 25-letni skakalec iz Dolenje vasi, ki je tokrat branil bron iz Sočija, precej oddaljen. "Zadovoljen sem, da so se skoki dvignili. Če bi bila to tekma svetovnega pokala in bi bil deseti, bi rekel, lepo in gremo naprej. Tako pa je zdaj naslednja taka tekma čez štiri leta in ne vem, v kakšni formi bom takrat. To pusti malce grenak priokus," je povedal Prevc.

V bistvu so olimpijske igre na neki način slika celotne zime, ko skakalci tavajo v sivem povprečju z izjemo nekaterih prebliskov, kot so medalja na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih, zmagi tokrat 16. Jerneja Damjana in Anžeta Semeniča, ki se ob olimpijskem debiju z napravo ni spoprijateljil. Takšna je bila tudi Prevčeva ugotovitev: "Škoda, ker nisem v izteku in slavim, ampak po drugi strani tudi ne smem biti preveč razočaran. Če sem bil v celi sezoni samo enkrat na stopničkah na vetrovni tekmi … Vseeno je brez zveze biti športnik, če pri sebi ne verjameš, da si sposoben. Sploh glede na to, čeprav samo z enim skokom, sem na igrah dokazal, da lahko posežem na oder za zmagovalce."

"Če si deseti ali 18., je praktično isto"

Po prvi seriji je bil osmi. Ko je pristal s 134,0 m, je naredil enega najboljših svojih skokov v Pjongčangu. Šest točk ga je ločilo od boja za kolajne, a je v drugi seriji s 127,5 m to možnost zapravil. Na koncu si je deseto mesto razdelil z Dawidom Kubackim in Rjojujem Kobajašijem: "Vedel sem, koliko sem oddaljen od najboljših. Zato sem si tudi rekel, zdaj ali nikoli, saj v naslednjih letih prav veliko takih priložnosti ne bo. Vedel pa sem tudi, da ni veliko razlike, da lahko precej izgubiš. V narekovanjih je sicer precej isto, če si deseti ali 18. V drugem skoku sem skušal še malo dodati. Treba je stisniti vse, kar se da. Nekoliko prepozno sem začel odskok in v drugem delu mi je zmanjkalo hitrosti, da bi stisnil še kakšen meter več."

Goran Janus je pravočasnost na mizi pogrešal kar pri vseh štirih varovancih: "Glede na treninge so vsi z izjemo Anžeta pokazali na tekmi boljše skoke. Težave na mizi bo treba do ponedeljka popraviti. Kar se tiče Jerneja in Tilna, solidno, navsezadnje pa je tako tudi s Petrom. Razočaran nisem. Realno gledano, če prideš na olimpijske igre z rumeno majico ali si med tri ali vsaj med pet v skupnem seštevku, lažje na kaj računaš. Tako pa loviš konkurenco in ta trenutek je to to."

Skakalcem se tempiranje forme za največjo tekmo ni izšlo. V Pjongčangu jih v ponedeljek čaka še ekipna preizkušnja. Če je pred sezono pod cilje Janus napisal olimpijsko kolajno, bo to težko izvedljivo. Pot do tja se zdi glede na prikazano do zdaj nemogoča, saj so vsaj tri reprezentance izjemno močne. Norveška je imela celo vse štiri skakalce pred najboljšim Slovencem, Nemčija tri, Poljska pa ima dvakratnega olimpijskega prvaka na veliki napravi. Slovenijo bodo zastopali isti štirje, kot so skakali v soboto, torej ob zgoraj omenjenih še Tilen Bartol. Četverica bo imela nedeljo prosto.

"V skokih je marsikaj mogoče. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Nekatere reprezentance so res močne, imamo pa tudi mi določene rezerve, ki jih bo treba odpraviti ali vsaj minimalizirati. V naši ekipi bo moralo biti osem zelo dobrih skokov, da lahko kaj računamo," je dejal Janus, Prevc pa dodal: "Bomo napadli. Jaz nedvomno bom, vem pa, da bodo tudi ostali. Pošteno, da so cilji visoki. Potrebujemo pa osem odličnih skokov. Vemo, da se marsikaj lahko zgodi. Garantirano pa ni nič. Tri države, ki so tudi tokrat na stopničkah, so zelo močne."

