Iličić pustošil v Bergamu; Napoli napolnil mrežo Lazia

Džeko dvakrat v polno proti Beneventu

20. september 2017 ob 21:44,

zadnji poseg: 20. september 2017 ob 22:52

Bergamo - MMC RTV SLO

V 5. krogu Serie A je Josip Ilićić za Atalanto na tekmi proti Crotoneju (5:1) dvakrat podal za gol, enkrat se je med strelce vpisal tudi sam.

Iličić je že v 5. minuti podal za zadetek Andree Petagne. 29-letnik je napadalca zaposlil z desne strani, ko je na prvo vratnico poslal uporaben predložek, tam je Petagna 'iz prve' premagal vratarja Alexa Cordaza. Vodstvo je v 25. minuti podvojil Mattia Caldara po predložku iz kota.

Še pred odmorom se je med strelce vpisal še Iličić. In to s kakšno akcijo! V kazenski prostor je prodrl po desni strani, preigral tri branilce Crotoneja (!) in z diagonalnim strelom zadel malo mrežico za 3:0. Izjemnega večera slovenskega reprezentanta s tem še ni bilo konec, v nadaljevanju se je izkazal s podajo še za četrti gol Atalante - zadel je Alejandro Gomez.

Častni zadetek za Crotone je dosegel Marco Tumminello, ki je z roba kazenskega prostora žogo ob desni vratnici poslal v mrežo za 4:1, a je kmalu prednost štirih zadetkov vzpostavil Gomez z bele točke. S 5:1 se je obračun tudi končal.

Džeko dvakrat v polno proti Beneventu

Roma je brez večjih težav odpravila Benevento (0:4), ki si je zabil tudi dva gola. Prvi je mrežo zatresel Edin Džeko, ki je v 22. minuti iz bližine zadel po podaji Aleksandra Kolarova, po dobre pol ure igre je žogo za hrbet lastnega vratarja Vida Belca poslal kapetan Fabio Lucioni. V uvodnih minutah nadaljevanja je Džeko povišal na 0:3. Po napaki v domači vezni vrsti se je dokopal do žoge in z roba kazenskega prostora matiral nemočnega Belca. Končni izid je z avtogolom v 74. minuti postavil Lorenzo Venuti.

Italijansko prvenstvo, 5. krog

BOLOGNA - INTER 1:1 (1:0)

Verdi 32.; Icardi 77./11-m

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



BENEVENTO - ROMA 0:4 (0:2)

Džeko 22., 52., Lucioni 35./ag, Venuti 74./ag

Belec (Benevento) je branil vso tekmo.

ATALANTA - CROTONE 5:1 (3:0)

Petagna 5., Caldara 25., Iličić 38., Gomez 63., 73./11-m; Tumminello 70.

Iličić je igral vso tekmo, Kurtić (oba Atalanta) je bil na klopi, Kotnika (Crotone) ni bilo v kadru.



CAGLIARI - SASSUOLO 0:1 (0:0)

Matri 59./11-m

Matri (Sassuolo) je zapravil 11-m/31.



GENOA - CHIEVO 1:1 (0:0)

Laxalt 62.; Gamberini 73.

Birsa je igral do 86. minute, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

VERONA - SAMPDORIA 0:0



JUVENTUS - FIORENTINA 1:0 (0:0)

Mandžukić 53.

RK: Badel 66./Fiorentina



LAZIO - NAPOLI 1:4 (1:0)

De Vrij 30.; Koulibaly 54., Callejon 56., Mertens 60., Jorginho 91./11-m



MILAN - SPAL 2:0 (1:0)

Rodriguez 26., Kessie 60./11-m



UDINESE - TORINO 2:3 (0:2)

De Paul 48., Lasagna 75.; Belotti 9., Hallfredsson 30./ag, Ljajić 67.

Lestvica: INTER 5 4 1 0 11:2 13 NAPOLI 4 4 0 0 15:2 12 JUVENTUS 4 4 0 0 13:3 12 LAZIO 4 3 1 0 9:4 10 ROMA 4 3 0 1 9:3 9 MILAN 4 3 0 1 8:6 9 TORINO 4 2 2 0 7:3 8 SAMPDORIA 3 2 1 0 6:4 7 FIORENTINA 4 2 0 2 8:6 6 CAGLIARI 4 2 0 2 4:5 6 BOLOGNA 5 1 2 2 4:7 5 ATALANTA 4 1 1 2 4:6 4 CHIEVO 4 1 1 2 4:7 4 SPAL 4 1 1 2 3:6 4 UDINESE 4 1 0 3 5:7 3 GENOA 4 0 1 3 4:8 1 SASSUOLO 4 0 1 3 2:8 1 CROTONE 4 0 1 3 0:6 1 HELLAS VERONA 4 0 1 3 1:11 1 BENEVENTO 5 0 0 5 1:14 0

Mitja Lisjak