Katalonec Pique potrdil reprezentančno slovo od Španije

Po devetih letih in 103 nastopih slovo od španske reprezentance

11. avgust 2018 ob 21:14

Tangier - MMC RTV SLO

Barcelonin osrednji branilec Gerard Pique je potrdil, da ne bo več igral za špansko nogometno reprezentanco, s katero je postal tako svetovni kot evropski prvak, a se kot celotna furia roja na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji ni proslavil.

31-letni nogometaš je zadnjega od 103 nastopov za izbrano vrsto zbral na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je Španija prišla do osmine finala in se poslovila po izvajanju 11-metrovk proti gostiteljici turnirja. Kot pravi Pique, si glede te odločitve ne bo premislil, čeprav je selektor postal Luis Enrique, njegov nekdanji trener pri Barceloni.

Obrambni steber ob največjih uspehih Španije

"Preživel sem res lepe čase, osvojil evropsko in svetovno prvenstvo, a zgodba se je končala. Vse to sem povedal Luisu Enriqueju," je na novinarski konferenci pred superpokalom Španije povedal Gerard Pique, ki je kot steber obrambe slavil na SP-ju 2010 v Južni Afriki in na EP-ju 2012 na Poljskem in v Ukrajini. V dresu rdečih je debitiral 11. februarja 2009 pod vodstvom Vicenteja del Bosqueja, ko je bil star 22 let, nato pa bil stalni partner Carlosa Puyola in Sergia Ramosa v osrčju španske obrambe.